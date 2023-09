Samb a tinte rossoblù: e ora c’è il Fano

Prima in maglia rossoblù per la Samb, domenica, in occasione dell’incontro con il Fano al Riviera delle Palme. Fino ad oggi la squadra non aveva ancora indossato la casacca con i colori sociali del club, ma solo quella verde e quella bianca. In estate si era molto discusso di questa maglia poiché inizialmente non era ancora chiaro se quella che ancora era San Benedetto calcio (oggi Samb) potesse o meno indossare il rossoblù, motivo per il quale le casacche hanno subito un ritardo sulla consegna. Ma ora sono pronte e finalmente la Samb potrà giocare con indosso i propri colori sociali. Un motivo in più per vincere anche se il match con il Fano non sarà facile da affrontare. Ne è consapevole il consulente rossoblù Massimiliano Fanesi. "Domenica con il Fano – ha detto ai microfoni di Vera Tv nel corso della puntata di ‘Ritmo di Samb’ – sarà una partita, come tutte, da prendere con le pinze. Tutte le formazioni che vengono a giocare al Riviera triplicano le forze". Fanesi però si sente rasserenato dal pareggio ottenuto dalla squadra ad Avezzano. "Subito dopo la partita – ha proseguito – parlando con gli altri dirigenti e con il presidente Vittorio Massi ho fatto una riflessione a caldo: sono più contento, anzi sereno dei 90 minuti giocati ad Avezzano che del 3 a 0 a Sora, perché ho visto la reazione di una squadra che può dire la sua, abbiamo incontrato una squadra che per la prima volta ci ha posto degli ostacoli, siamo andati sotto, abbiamo ribaltato il risultato in due minuti, abbiamo anche rischiato di fare il terzo gol, l’unico neo è non aver chiuso la partita. Dispiace per i due punti lasciati sul campo, però la squadra ha dato una risposta importante. Questo è un campionato estremamente competitivo e siamo solo all’inizio, è tutto da giocare, ma dare riposte di domenica in domenica fa acquisire sicurezza ai ragazzi e allo stesso ambiente".

Mister Lauro contro il Fano dovrà fare a meno di Sbardella uscito per infortunio nei primi minuti di gioco ad Avezzano. "Un infortunio – ha detto ancora Fanesi – mette sempre dei dubbi ma chi è subentrato a Sbardella non lo ha fatto rimpiangere. Significa che chi subentra è allo stesso livello di chi gioca dal primo minuto, ho fiducia massima in tutta la rosa". A proposito di Sbardella, il difensore ieri si è sottoposto ad accertamenti. Confermato lo stiramento ma meno grave di quanto si ipotizzasse. Di certo salterà la gara con il Fano, poi le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Potrebbe saltare al massimo due incontri ma anche rientrare prima.

s. v.