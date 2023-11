"Samb, adesso vietato abbassare la guardia"

"Siamo appena alla nona giornata di campionato, siamo contenti, stare in alto dà morale ed entusiasmo, ma non dobbiamo abbassare la guardia". Predica calma il ds rossoblù Stefano De Angelis. "E’ chiaro – ha proseguito De Angelis – che quando si vince si lavora meglio, ma questo è un campionato insidioso, e domenica saremo di nuovo in campo contro una squadra che arriva da 4 vittorie e 2 pareggi. Motivo per il quale non dobbiamo neppure guardare al trittico di gare con Chieti, L’Aquila e Campobasso che ci attendono dopo aver affrontato Notaresco e Matese. Tutte le gare sono difficili, per noi è fondamentale dare continuità ai risultati. Un primo bilancio, poi, lo tracceremo a dicembre. A quel punto vedremo dove saremo e poi faremo un ulteriore bilancio poi. Ora c’è ottimismo, entusiasmo, lavorando possiamo migliorarci. Certo, meglio stare davanti che dietro".

Il successo sul Termoli porta note positive. La panchina è risultata ancora una volta determinante, si è sbloccato Danilo Alessandro.

"Chiunque è entrato è stato decisivo fin qui, ora Chiatante, sul gruppo mai avuto dubbi, il gruppo è la nostra forza, il singolo poi può aiutarci a fare una prestazione di livello. Su Danilo Alessandro non avevamo dubbi, i periodi difficili capitano a tutti".

Il patron Vittorio Massi si è complimentato per l’allestimento di una squadra che si adatta ad ogni gioco…

"Fa piacere perché dobbiamo essere un corpo unico, siamo partiti che eravamo in tre, dico sempre che dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, ci abbiamo sempre creduto, non credevamo neppure noi di anticipare i tempi, il cambio di denominazione ha aiutato tanto".

Guai a parlare di vittoria del campionato come dice il presidente?

"Stiamo lavorando per qualcosa di importante, abbiamo sempre detto che avremmo fatto un campionato per lottare con le altre. In D vince una sola squadra, quindi dire di vincere il campionato non è mai semplice, posso dire che cercheremo di fare un campionato da protagonisti".

Dunque testa al Notaresco. De Angelis è pure un ex.

"Sarà una gara tosta e insidiosa, incontriamo una squadra giovane che ha qualità, tolte le prime due gare poi si è assestata. Dovremo noi essere bravi ad entrare in campo con il piglio giusto. Paolini? Non credo rcuperi".

Intanto il Notaresco ha concesso, altri 100 biglietti (300 erano stati polverizzati) ai tifosi rossoblù e la diretta streaming gratuita per le Marche.

s.v.