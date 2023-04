Samb, al Riviera arriva il Fano C’è da allungare sulla zona playout

Dopo le celebrazioni per il centenario, organizzate da Samb Legend e non certo dalla Samb, i rossoblù tornano in campo per affrontare il Fano alle 15. La festa è passata senza la presenza della società, che però avrebbe invitato le vecchie glorie al Riviera delle Palme.

Oggi vedremo se ci sarà stato un seguito all’invito, mentre la squadra ha continuato a preparare la partita nel silenzio stampa che perdura fin dal derby con il Porto D’Ascoli, ormai quasi un mese fa. Da allora, dopo il pareggio con i biancocelesti, la Samb ha vinto con il Roma City per tre a zero e poi con la Vastese per uno a zero dopo un match rocambolesco, giocato a porte chiuse con un Marone assoluto protagonista (due i rigori parati dal portiere rossoblù prima del penalty trasformato da Federico Cardella).

Poi, domenica scorsa, la Samb si è fermata sullo zero a zero dopo una gara, quella con il Termoli, nella quale non è successo praticamente nulla. Oggi, però, la Samb avrà la possibilità di allungare ulteriormente sulla zona play out, dove staziona il Roma City.

I laziali sono sempre a meno quattro, per cui non hanno approfittato del mezzo stop degli uomini di Manolo Manoni. Il Fano dell’ex tecnico rivierasco Andrea Mosconi era in un buon periodo di forma, almeno fino a qualche giorno fa, quando in casa ha ospitato la Vigor Senigallia.

La neopromossa, assoluta sorpresa nell’attuale campionato, ha battuto i granata per uno a zero, fermando una striscia positiva che per il Fano durava dal 12 febbraio, quando perse con il Roma City. Sta di fatto che dopo un inizio difficile, i fanesi si sono ritrovati e considerando le ultime dieci partite hanno ottenuto diciannove punti, cosa che ne fa i quarti in graduatoria nella speciale classifica dello stato di forma. Nelle ultime cinque, poi, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I granata, dal punto di vista offensivo, si reggono su Antonio Broso, trentaduenne autore di undici reti in stagione. La Samb, invece, oggi giocherà di nuovo con il 4-3-3, con Cardella di punta, e probabilmente Marras e Vita al suo fianco. Manolo Manoni ritroverà Angiulli, che ha scontato la giornata di squalifica dopo il giallo rimediato con la Vastese, e tornerà a centrocampo con Alboni e Proia.

Dietro, invece, se Karkalis non dovesse farcela come è avvenuto a Termoli, la Samb giocherà con Viscardi, Agostinone, Conson e Mauthe. Per quanto concerne il biglietti, il piatto piange.

I tagliandi sono disponibili per l’acquisto sul circuito Vivaticket ma difficilmente andranno in tanti, sia perché si gioca in orario di lavoro sia perché la città non vuole più saperne della Samb di Renzi (nelle ultime due trasferte c’erano solo una quindicina di persone, capitanate dall’irriducibile "Allegra Brigata" di Pedaso).

Pierluigi Capriotti