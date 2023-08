Samb Alla presentazione invitato pure Gravina

Non soltanto sponsor e autorità, alla presentazione ufficiale della squadra alla città potrebbe presenziare anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. L’US Sambenedettese di Vittorio Massi lo ha invitato. Prima delle dimissioni di Mancini da ct della Nazionale il presidente federale aveva accettato l’invito, bisognerà capire ora se sarà trattenuto da altri impegni dopo le questioni legate alla guida tecnica degli Azzurri. La presentazione della squadra alla città è in programma venerdì all’area dell’ex Bocciofila a partire dalle 19. E a proposito dell’organizzazione dell’evento, alla fine non ci saranno più gli stand con porchetta e bibite ma solo la cena con sponsor e autorità. Intanto continua a crescere l’entusiasmo intorno alla Samb di Vittorio Massi al punto che gli abbonamenti hanno superato quota 900. E continuano ad aggregarsi anche sponsor fra cui l’hotel President e la Colabeton. Intanto, i rossoblù di mister Maurizio Lauro preparano il triangolare di mercoledì sera, dalle 20, al Pirani di Grottammare contro i padroni di casa e la Civitanovese (biglietti a 5 euro). Il centrocampista Simone Paolini, reduce da un intervento di pulizia del tendine e resta da valutare se riuscirà a recuperare per il debutto ufficiale del 3 settembre al Riviera delle Palme (alle 15), contro la vincente di Atletico Ascoli-Forsempronese che si giocherà il 27 agosto. E proprio per il fine settimana la Samb sta tentando reperire un avversario per organizzare un’ulteriore amichevole, a porte aperte, e dunque non in città (il Ciarrocchi è sprovvisto dell’autorizzazione di pubblico spettacolo). Il prato del Riviera non è in buone condizioni, l’Amministrazione ha già in programma un intervento di manutenzione. Pertanto la Samb sta cercando di organizzare una amichevole con una squadra che sia anche in grado di ospitare la partita. Certo la Samb avrebbe voluto testare il campo in vista dell’esordio di Coppa Italia del 3 settembre proprio al Riviera, ma questo non sarà possibile. Proprio sullo stadio il presidente Massi sta preparando un progetto che parte proprio dal prato e ha in mente di rinnovare l’ibrido sintetico naturale che la Powergrass aveva realizzato sotto la gestione Serafino. Poi vuole abbattere i parterre dei settori sotto lo stadio in modo che le gratinate scendano a ridosso del campo. Poi, ancora, demolire le torri per rifarle e dargli una destinazione. Un progetto che verrà presentato al Comune insieme alla richiesta di una concessione pluriennale. Di questo si dovrebbe parlare in un incontro, con il primo cittadino Antonio Spazzafumo, probabilmente anche prima della presentazione ufficiale di venerdì.

Intanto domani il Pirani di Grottammare ospiterà il Memorial “Giorgio Rivosecchi” con il triangolare tra Grottammare, Sambenedettese e Civitanovese. Ad aprire il torneo alle ore 20 sarà la partita tra i biancocelesti padroni di casa e la Sambenedettese. A seguire la sfida tutta in rossoblu tra Samb e Civitanovese. Infine a sfidarsi saranno Grottammare e Civitanovese. I match avranno la durata di un tempo regolamentare: in caso di parità i calci di rigore. Biglietto d’ingresso 5 euro e stand gastronomici dove poter cenare.