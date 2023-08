Samb all’attacco Ecco Alessandro Romairone

Alla fine il ds Stefano De Angelis ha pescato nelle fila del Derthona FBC l’attaccante che andrà a completare la rosa della Samb. Si tratta di Alessandro Romairone, nato a Vercelli, classe 1999, 36 presenze e 12 gol messi a segno nell’ultima stagione al Derthona dove ha militato negli ultimi due anni. Precedentemente ha vestito la maglia della Pro Vercelli in serie C ed ancora prima quella del Carpi dove però ha disputato una sola gara in serie cadetta. De Angelis che inizialmente avrebbe voluto strappare un calciatore alla serie C, non ha infine voluto più attendere né Moretti dell’Ancona, né Rossetti del Rimini. La firma sull’accordo con Romairone è prevista per giovedì. Con l’arrivo dell’attaccante di Vercelli si chiuderebbe il mercato della Samb. Mancava un solo tassello, l’attaccante, e pare che la Samb abbia oramai deciso, convinta dalle capacità di Romairone. Nel frattempo continua a crescere l’entusiasmo intorno alla Samb di Vittorio Massi. Testimonianza ne è il nutrito pubblico che ha seguito la squadra a Recanati durante il test amichevole ma anche la quota abbonamenti che ha superato le 600 unità. Continuano anche ad arrivare nuovi sponsor, ieri sono stati ufficializzati dalla società altri tre accordi con aziende locali, con la Dimensione Scavi, Palm’s Poke e Garden La Fiorita. Sono tantissimi gli appuntamenti sull’agenda del presidente Vittorio Massi con gli imprenditori locali che vogliono sostenere la Samb. Quanto agli abbonamenti la campagna ‘Onoriamo San Benedetto’ ha preso il via lo scorso 2 agosto e in meno di due settimane è riuscita a raggiungere un alto numero di tessere sottoscritte. Lo stesso presidente Massi è al settimo cielo e chiede a gran voce a tutti i tifosi rossoblù di esporre i colori della Samb dai balconi in omaggio al centenario. Lui l’ha già fatto. Buone risposte arrivano dalla piazza ma anche dal campo. Dal Tubaldi, nel test con l’amichevole, la Samb è uscita sconfitta, ma ha comunque fatto vedere buone cose. Ha retto fino alla girandola dei cambi, fino a quando non si è fatta viva la stanchezza che in questa fase della stagione ci può anche stare visti i carichi di lavoro nel ritiro. La Recanatese d’altra parte è pure una squadra di categoria superiore rispetto alla Samb e dunque non ha trovato difficoltà nel ribaltare il risultato e portarsi in vantaggio, una rimonta avvenuta negli ultimi dieci minuti. Ora la squadra usufruirà di un paio di giorni di riposo prima di riprendere la preparazione in vista dell’esordio in campionato. Prossimo test in programma sabato 19 agosto al ‘Ciarrocchi’ a porte chiuse, a partire dalle 18, contro il Rieti.

Sabrina Vinciguerra