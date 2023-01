Samb all’esame Cynthialbalonga: "Ora dimostriamo la nostra forza"

"Non possiamo pensare agli altri. Per quanto il Cynthialbalonga sia una buona squadra, stiamo deludendo troppo i nostri tifosi per soffermarci sulla forza altrui. Siamo noi a dover mettere in campo tutto ciò di cui siamo capaci. Siamo noi a dover dimostrare la nostra forza". È un Sante Alfonsi piuttosto diretto a deciso a parlare prima del match con i laziali, in programma oggi a Genzano (ore 14.30). Alfonsi suona la carica senza utilizzare mezzi termini, consapevole che, pur vincendo per tre a uno, la Samb vista una settimana fa contro il Montegiorgio non è stata all’altezza delle aspettative. Contro i fermani, infatti, la squadra ha regalato quasi un’ora agli avversari, di cui per tutto il primo tempo è stata in balia.

"Dobbiamo far sì — dice il tecnico della Samb — che la prestazione contro il Montegiorgio non si ripeta. In quell’occasione non c’è stato il giusto approccio. Lo spirito deve quindi essere assolutamente diverso. Tatticamente sappiamo come poter mettere in difficoltà il Cynthialbalonga, ma l’importante è che in campo si veda la cattiveria agonistica di cui so essere capaci i miei ragazzi". Il Cynthialbalonga è sopra alla Samb di tre punti e non perde in casa dal 24 settembre scorso, quando cedette il passo per due a zero con l’Avezzano. Da allora sei gare senza sconfitte tra le mura amiche, e nove punti nelle ultime cinque gare. Gli uomini di D’Antoni, però, sono reduci da una sconfitta esterna con la Vigor Senigallia, squadra rivelazione del campionato. Nel club laziale gioca anche l’ex rossoblù Buono, deluso al pari della dirigenza del Cynthialbalonga, che a inizio stagione credeva di aver allestito una squadra da vertice. Il fatto è che la rosa è composta da parecchi giocatori datati, seppure Sivilla (ormai ultratrentenne) è il bomber della squadra con sei reti, di cui una segnata all’andata ai rossoblù.

Per la Samb, però, sarebbe troppo importante vincere. Non è mai successo, quest’anno che ottenesse nove punti in tre partite consecutive:"Sì — dice Alfonsi — puntiamo alla terza vittoria di fila. Dipende tutto da noi e vediamo se siamo capaci di mettere in campo lo stesso spirito visto in allenamento nell’ultima settimana. Dobbiamo dare tutto". La Samb non potrà schierare, contro il Cynthialbalonga, né Favo (squalificato), né gli infortunati di lungo corso Mauthe e Chinellato. Venerdì, poi, si è fermato anche Karkalis a seguito di un colpo subito in allenamento. I rossoblù dovrebbero quindi giocare con il 4-3-3 composto da: Guerrieri; Murati (o Viscardi), Conson, Agostinone, Luzzetti (o Boti); Costa, Angiulli, Proia, Marras, Cardella, Vita. Quest’ultimo dovrebbe riprendersi la titolarità dopo la doppietta decisiva con il Montegiorgio.

Pierluigi Capriotti