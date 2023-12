Samb, chiuso il primo colpo di mercato. Fatta per Senigagliesi, ma salta Esposito

Senigagliesi sarà della Samb, Esposito no. Missione compiuta per il ds Stefano De Angelis che ieri era a Recanati proprio per l’esterno d’attacco 25enne. Entro oggi sarà ratificata la rescissione di contratto con la Recanatese e domani il calciatore sarà già in riviera per il primo allenamento in rossoblù. Non potrà, però, essere impiegato prima del 7 gennaio. Da regolamento dovrà trascorrere un mese dall’ultima gara disputata in serie C (27 novembre). Fumata nera, invece, dopo il secondo colloquio con il presidente (dimissionario) Flaviano Montaquila per Vittorio Esposito. Il Termoli non libera il fantasista, che voleva tornare alla Samb a distanza di 5 anni (stagione di Serie C 20172018). "Senigagliesi - ha detto il ds Stefano De Angelis - è un innesto importante per ora e per il futuro, è un ’98 con margini di crescita in cui crediamo molto. Dovremo stringere un po’ i denti perchè purtroppo non potremo impiegarlo prima del 7 gennaio. La nostra priorità era raggiungere lui e ce l’abbiamo fatta. Esposito? Avevo già sentore che il Termoli non lo liberasse. Per questo ero cauto. Esposito è un giocatore forte, avrebbe rappresentato un innesto in più ma in quel ruolo non abbiamo particolari necessità. Mi intrigava, lui voleva tornare a vestire la maglia della Samb".

La Samb attende, poi, ancora il via libera della Lega per il tesseramento del 2005 Moussa Tourè ma il centrocampista, ieri, si è fermato in allenamento per un risentimento muscolare. Se anche arrivasse l’ok dalla Lnd, il franco-guineano non sarebbe disponibile per l’anticipo di sabato a Riano contro il Roma City degli ex Gelonese e Proia (infortunato). A riposo precauzionale, ieri, pure Alessandro, Barberini, capitan Sirri e Martiniello che però dovrebbero già rientrare oggi a lavorare regolarmente. Sempre indisponibile Paolini, ha ripreso a lavorare l’under Chiatante, che dunque sarà disponibile per sabato. Non giocherà, invece, Scimia per squalifica. Era in diffida e contro l’Atletico Ascoli ha rimediato un giallo nonostante sia sceso in campo al 45’ della ripresa. La Samb partirà venerdì pomeriggio per il ritiro di Monterotondo. "L’ingresso al pubblico - ha comunicato il Roma City in merito alla gara di sabato - è limitato per complessivi 198 unità. Pertanto, la società riserverà 99 ingressi al pubblico destinato al settore ospiti e 99 ingressi al pubblico locale.️ I biglietti nominativi per il settore ospiti sono acquistabili online sul sito Go2 al link https:www.go2.iteventoroma_city_fc_vs_sambenedettese7226 al prezzo di 10 euro più 2 di prevendita. I biglietti non saranno acquistabili il giorno della gara.

Sabrina Vinciguerra