Samb, Cynthialbalonga nel mirino

La Samb arriva alla gara con il Cynthialbalonga con un nuovo elemento giovane, il neo arrivato Francesco Amato, e una situazione di classifica migliore rispetto a un mese fa. Le due vittorie consecutive con Avezzano e Montegiorgio hanno riportato i rossoblù di Alfonsi a una manciata di punti dai play off e, soprattutto, dai play out, tenuti a distanza di tre punti. La gara con il Cynthialbalonga si può considerare quindi uno scontro diretto, perché i laziali sono a quota ventisette, a più tre dai rivieraschi. I rossoblù che si ritroveranno a Genzano sono molto probabilmente la squadra che affronterà la seconda parte di stagione iniziata una settimana fa con il Montegiorgio. Con l’arrivo di Amato, infatti, il calciomercato condotto da Renzi potrebbe essere agli sgoccioli, e nell’immediato futuro si potrebbero avere giusto un paio di uscite. Anzi, forse l’unico a lasciare il gruppo potrebbe essere il portierino Corci, che riprenderebbe la via di Genova, sponda Grifone. Ma in sostanza e salvo sorprese, è probabile che la Samb sarà questa fino a fine stagione, tranne piccoli ritocchi. Piccoli per forza, perché in questo mese le trattative permettono solo l’arrivo di under provenienti da squadre professionistiche. In definitiva, gli acquisti della Samb ad oggi sono sei: Francesco Karkalis, Lorenzo Alboni e Matteo Luzzetti per la difesa, Vittorio Favo a centrocampo e Giuseppe Torromino in attacco. Il Cynthialbalonga sta attraversando un discreto momento di forma nonostante l’ultimo tonfo esterno con la Vigor Senigallia, che ha battuto i laziali per tre a uno. Considerando le ultime cinque gare, comunque, il Cynthialbalonga ha ottenuto dieci punti, che ne fanno la terza squadra del girone in queste speciale classifica, dopo Senigallia e Pineto (che invece non si ferma da quasi dieci turni con un lungo filetto di vittorie). In casa, poi, il Cynthialbalonga non perde dal 24 settembre scorso, quando cedette il passo per due a zero con l’Avezzano. Da allora sei gare senza sconfitte tra le mura amiche, e nove punti nelle ultime cinque gare.

La squadra di David D’Antoni, partita per essere protagonista, ha trovato delle difficoltà a esprimersi, probabilmente perché è una delle squadre del girone con la più alta età media. Di punta, infatti, ci sono Borrelli e Sivilla, con il secondo autore di sei reti in stagione. All’andata, la Samb perse in casa per due a zero a causa delle reti di Sbardella e Sivilla, mentre domani gli uomini di Alfonsi cercando la rivincita in trasferta, dove hanno sempre reso piuttosto bene. Se infatti i laziali hanno buoni risultati in casa, la Samb è tra le migliori del girone lontana dalle mura amiche: solo il Pineto ha ottenuto più punti dei rivieraschi, che fuori dalle mura amiche hanno strappato diciassette degli attuali ventiquattro punti in classifica.

p.c.