Samb, da superare il primo momento difficile

Al pareggio con l’Atletico Ascoli che per la Samb suona come una sconfitta – i rossoblù per l’ennesima volta (era già accaduto ad Avezzano, Chieti e Campobasso) si sono fatti beffare sul finale della partita – è seguito un lungo summit della dirigenza rossoblù al Ciarrocchi. A riferirlo nella stessa serata di domenica, a Vera Tv, nel corso della trasmissione Cuore D Calcio, è stato lo stesso presidente Vittorio Massi. "Una partita strana, una delle poche volte che a fine primo tempo potevamo dire di essere stati fortunati. Purtroppo poi è successo il patatrac", è stato il commento del patron. Sotto accusa l’allenatore Maurizio Lauro, soprattutto per la sostituzione di Tomassini con Martiniello. Quello che i tifosi gli contestano è l’errata lettura della gara. Con l’Atletico votato a non mollare, il mister, piuttosto che difendere il doppio vantaggio ha optato per una soluzione offensiva. L’uscita di capitan Sirri per il mal di schiena ha mostrato, poi, tutta la debolezza della squadra in fase difensiva. "L’allenatore? Siamo primi, non per caso. Sì, ho fiducia in lui – ha detto ancora Massi nel corso della trasmissione -. Con i miei collaboratori siamo rimasti a parlare a lungo al Ciarrocchi. Dobbiamo imparare da questa partita. Non ci sono più alibi. Ai tifosi dico che cercheremo di restare in testa. Abbiamo avuto la possibilità di scappare a +8 dalle altre e invece siamo pari. Il calcio è questo, di prendere due gol in meno di due minuti non ci pensavo proprio. Stavo già guardando i risultati delle altre e la classifica. E invece. È stata una delle più brutte partite viste al Riviera delle Palme. Giocata malissimo". Massi ha anche parlato di mercato: "Presto potrebbe arrivare qualche innesto. Anzi, uno credo sia già arrivato: Luca Senigagliesi (della Recanatese, ndr)". Proprio l’esterno d’attacco pare che ieri sia arrivato ad una risoluzione del contratto con la Recanatese. Era in scadenza a giugno. Sabato sera, in occasione della gara Recanatese-Cesena, è andato in panchina e non è stato utilizzato. Per Esposito ci sarebbe ancora da attendere. Nella giornata di ieri sembrava fossero sorte delle difficoltà, pare, superate dal ds De Angelis. Altro capitolo: il centrocampo. La Samb ha puntato tutto sul guineano Moussa Tourè. Giovedì erano stati inviati i documenti alla Lnd che ne ha richiesti, ieri, altri, per il tesseramento. Nel giro di qualche giorno l’iter dovrebbe essere completato e così Lauro avrà un uomo in più a centrocampo per l’anticipo di sabato con il Roma City. Ripresi gli allenamenti già ieri. Ancora out Paolini. A metà settimana dovrebbe, invece, rientrare Chiatante.

s. v.