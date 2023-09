Samb Ecco il girone F, tutte le avversarie

Ieri la Lega nazionale dilettanti ha diramato i gironi per la stagione 202324. La Samb disputerà il girone F, come ha fatto negli ultimi due anni, e incontrerà quattro squadre marchigiane, quattro abbruzzesi, una campana, quattro laziali e una romagnola. Il girone dei rossoblù sarà composto, oltre che dalla Samb, da Fano, Forsempronese, Vigor Senigallia ed Atletico Ascoli (Marche); Chieti, L’Aquila, Avezzano e Notaresco (Abruzzo); Campobasso, Termoli e Vastogirardi (Molise); Roma City, Sora, Tivoli e Real Monterotondo Scalo (Lazio); chiudono il girone Matese (Campania) e United Riccione (Emilia Romagna). Dunque come preventivato, la Samb dovrà vedersela con squadre di blasone per la Serie D, che punteranno a contendere la vittoria finale ai rossoblù. Le più quotate sembrano essere Campobasso, Chieti e L’Aquila, mentre nella passata stagione anche la Vigor Senigallia ha dimostrato di poter dire la sua. Il Chieti, ad esempio, ha due elementi di grande levatura: Matteo Carlo Ardemagni e l’ex Samb Diego Conson. Se Conson è conosciuto in città, per quanto riguarda Ardemagni basti dire che è stato vicecapocannoniere in Serie B con il Modena e scende in Serie D per la prima volta in carriera alla veneranda età (per un calciatore) di trentasei anni. Inoltre, dal Pineto sono arrivati in neroverde Cosimo Forgione ed Ettore Di Sabatino, che già hanno vinto il campionato lo scorso anno. Nel Campobasso, invece, si segnalano Antonio Di Nardo, punta sempre in doppia cifra nelle ultime due stagioni giocate alla Vastese, l’esperto Francesco Ripa, centravanti già a segno nel primo match ufficiale contro il Termoli, i centrocampisti Maldonado e Ricamato. Di peso anche il parco attaccanti dell’Aquila Calcio, con Pablo Banegas (settantacinque reti in D), Jonatan Alessandro (sei volte in doppia cifra nelle ultime sei stagioni di Lega nazionale dilettanti) e l’ex conoscenza rossoblù Antonio Bacio Terracino. Infine, la Samb di Lauro dovrà fare attenzione anche alla Vigor Senigallia, che non è cambiata molto rispetto allo scorso anno. Tutte da scoprire, invece, le laziali e la romagnola, quello United Riccione che ha chiuso a cinquanta punti lo scorso campionato. Invece, la definizione è attesa per oggi. Infine, la campagna abbonamenti ha superato quota 1.600 tessere e andrà avanti fino al 16 settembre. Prima della gara di coppa con l’Atletico Ascoli, poi, si potranno ritirare le tessere. Nel frattempo la società ha firmato la convenzione per l’utilizzo del Riviera per tutta la stagione.

p.c.