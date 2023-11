Samb, Massi vuole allargare la base societaria

"Non sono qui di passaggio, non venderò la Samb". Alcune voci di cessione della società, ieri, hanno infastidito il patron Vittorio Massi. "Sono solo voci ma nessuno mi ha chiesto la Samb. Mi spiace sentirle, danno fastidio e stancano". Avrò dei soci, quello sì".

Dunque ci sarà un allargamento della base societaria?

"Sì, le persone che mi appoggeranno sono del posto e del vicino Abruzzo, ma non faccio nomi per questioni di privacy". L’altro cruccio del patron resta lo stadio. Oggi nuovo incontro fra con i tecnici comunali.

"Non ci sarò perché si tratteranno questioni tecniche. Sarà presentato il progetto con le modifiche richieste dal Comune sul Ciarrocchi. Se andrà bene, andrà in consiglio comunale".

E il Riviera?

"Il comune ha deciso per il bando, la Samb valuterà se è economicamente vantaggioso o svantaggioso, altrimenti tanto vale tenere l’affitto. (Massi vuole valutare tutti i costi di gestione, dalla manutenzione del prato alla Tari, spese che sarebbero in capo alla società rossoblù, ndr). Accantonato il progetto di sistemazione e riqualificazione del Riviera?

"Accantonato qualsiasi progetto di crescita della Samb poiché è di questo che si tratta. Mi aspetto che venga messo a bando un impianto che funzioni e non con i bagni nei container".

Ieri, la Samb, tramite pec ha inviato la richiesta di un contributo di sponsorizzazione al Comune. Accantonato ma non abbandonato il progetto sul Riviera.

"Quando mi chiamerà l’Amministrazione parleremo del Riviera delle Palme". Ieri, poi, si è presentata un’altra grana. Il Chieti, con cui la Samb incrocerà i tacchetti, in trasferta, il 19 novembre ha comunicato che non potrà mettere a disposizione più di 280 biglietti di curva e 120 di tribuna per i tifosi ospiti. A tal fine sono già in atto contatti con la Questura. "Ora, però – ha proseguito Massi – preoccupiamoci della Matese. Tutti guardano al trittico di gare con Chieti, L’Aquila e Campobasso, io mi preoccupo del Matese. Credete saranno più facili le gare che ci aspettano dopo queste? Io no, avremo Atletico Ascoli, Roma City e Senigallia, non bisogna mollare mai. E’ un campionato complicato, non ci sono squadre cuscinetto. La Matese, squadra del mio esordio in D con il Porto d’Ascoli viene da una sconfitta inverosimile, arriva incattivita, si difenderà". Infine il patron ha annunciato l’apertura di un temporary store, in centro dal 15 novembre al 15 gennaio, in attesa di un Samb Store.

Sabrina Vinciguerra