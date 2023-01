Samb, nonostante tutto si gioca "Col Notaresco una gara tosta"

Non si direbbe visto quanto sta succedendo attorno alla Samb, ma si gioca. Oggi gli uomini di Manoni affrontano il Notaresco in una gara che sa di salvezza. Gli abruzzesi sono infatti sedicesimi in classifica, a quota diciassette punti, mentre la Samb si trova a ridosso dei playout, con appena due lunghezze di vantaggio dalla Vastese, che però deve recuperare una partita. Manoni deve riscattare il suo esordio in panchina di domenica scorsa, quando la Samb, dopo essere stata in vantaggio, ha poi perso per due a uno con il Chieti. "Contro i neroverdi — dice il tecnico rivierasco — volevamo portare a casa un risultato positivo ma non ci siamo riusciti. Nel corso di questa settimana abbiamo lavorato sull’aspetto mentale, che è il problema principale in un momento simile. Penso che i ragazzi siano carichi e abbiano una gran voglia di recuperare i punti persi una settimana fa al Riviera delle Palme". Secondo Manoni, il Notaresco è una buona squadra, e hanno trovato "una discreta continuità". La squadra abruzzese ha perso una volta soltanto nelle ultime cinque, mentre ha pareggiato in tre occasioni.

"Sarà una partita tosta — prosegue Manoni — perché potrebbero portare il match sul lato fisico, trasformandolo in un incontro sporco. Eppure saremo noi il nostro principale avversario. Vogliamo ritrovare quello spirito che può farci fare la differenza". La Samb, almeno potrebbe avere dalla sua Proia, che ha ripreso a lavorare dopo i test ed è possibile scenda in campo. Si è fermato invece Diego Conson, che ha avuto un risentimento muscolare. Considerando che Lulli è squalificato, la Samb dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 e con il nuovo arrivato Gianluca Mazzi tra i pali (Corci è tornato a Genova, mentre Berti non è apparso all’altezza contro il Chieti); in difesa dovrebbero esserci Viscardi, Zaffagnini, Agostinone e Karkalis o Boti; a metà campo Proia, Angiulli, Costa; davanti Marras, Vita e Cardella.

La Samb avrà con sé un centinaio di tifosi al seguito nonostante la situazione critica della società. La squadra è senza rimborsi, le giovanili vengono aiutate economicamente da Rapullino, il club ha un paio di proposte di vendita alle quali Renzi non dà risposte, perché non può darle. Non può darle perché il Gruppo Tempo, una società cooperativa romana che eroga una gamma di servizi integrati soprattutto nel settore edile, ha emesso un decreto ingiuntivo per circa 200mila euro nei confronti della Garigliano Immobiliare srl che detiene il 90 per cento delle quote della Samb. Ora, il club potrebbe essere venduto solo se Renzi o un eventuale acquirente pagasse i duecentomila euro. A ciò va aggiunta la situazione degli equi indennizzi che mancano ancora da pagare a una parte dei calciatori messi sotto contratto da Serafino. Il tutto, fa sì che la Samb si sia impegnata per un milione e mezzo, tra debiti, equi indennizzi, rimborsi ecc. Insomma, siamo alle solite a queste latitudini. Ma nel frattempo la squadra deve provare a fare il massimo, perché almeno il campo non sia un totale disastro.

Pierluigi Capriotti