Samb, pari amaro ma tante le note positive

Dopo le due splendide gare in avvio di campionato, la Samb si è fermata per la prima volta ad Avezzano. Un pari amaro, perché ha ragione Lauro quando dice che i gol subiti dai rossoblù sono stati "sciocchi". La prima rete di Roberti, infatti, è arrivata dopo una disattenzione della retroguardia rossoblù: la punta dell’Avezzano ha quindi potuto saltare indisturbata a pochi metri da Coco. Il pareggio dei padroni di casa allo scadere, invece, è giunto su un fallo dubbio in area. Nell’episodio, è evidente che Roberti lascia la gamba tesa in modo da cercare lo scontro con Coco in uscita. Va detto però che lo stesso Roberti aveva saltato Coco e la palla era ancora nelle sue disponibilità, pronta per essere gettata in porta. Quello che è certo è che il retro passaggio di Zoboletti, che ha permesso a Roberti di affrontare Coco e poi trasformare dal dischetto, è stato quantomeno avventato. Ma al di là dei dubbi sul rigore dato (e su quello non dato su Battista al primo minuto di gioco), la Samb ha ancora una volta dominato l’avversario in fatto di gioco e occasioni da gol. Alessandro, da solo, ne ha avute quattro: due tiri da fuori, la rete del pareggio e poi il gol divorato nel primo tempo sul bel cross di Pagliari. A proposito di Pagliari, l’esordio del giovane terzino in questo campionato è stato ottimo e dopo aver brillato con il Tivoli ha fatto bene anche contro l’Avezzano, dimostrando di avere un’ottima qualità di calcio. In definitiva, lo stop di Avezzano non ha giustamente spaventato i tifosi, che hanno anzi applaudito la squadra. In termini di gioco e occasioni, la Samb è stata la stessa delle prime due uscite, ma è stata penalizzata dagli episodi. Il pareggio, però, lascia l’amaro in bocca anche perché i rossoblù erano riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale con due reti in rapida successione, mostrando una rabbia agonistica confortante per il prosieguo del campionato. E poi, una vittoria avrebbe già potuto sancire la vetta solitaria in campionato. Anche il Campobasso, infatti, si è fermato in casa dell’Atletico Ascoli sul due pari, mentre L’Aquila ha perso contro il Real Monterotondo. Il Chieti, invece, ha agganciato Samb, Campobasso e Vigor Senigallia (capace di superare la Matese per uno a zero), battendo il Roma City. Tre gare, però, sono davvero poche, e molto dipenderà anche da come la Samb arriverà a metà novembre, quando comincerà ad affrontare tutte le prime della classe (Chieti, quindi L’Aquila e poi Campobasso, tutto tra il 19 novembre e il 3 dicembre).

p.c.