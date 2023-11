Samb perfetta, ma ora c’è l’esame Chieti

"Una bella partita, bel campo, una Samb perfetta, bravo l’allenatore che dopo il forfait di Scimia all’ultimo minuto ha scelto la formazione migliore e ha avuto ragione, bravissimi i ragazzi che contro una squadra chiusa in difesa hanno trovato il momento giusto per infilarla, bravissimo anche Arrigoni che sul rigore ha fatto un gesto alla Pirlo". E’ entusiasta il presidente Vittorio Massi della sua Samb. Sbrigata la pratica Matese, però, ora, i giochi si complicano. La Samb dovrà disputare tre scontri diretti, uno di seguito all’altro, domenica il big match con la diretta inseguitrice Chieti, il 26 novembre il confronto con l’Aquila e il 3 dicembre l’impegno fuori casa con il Campobasso. La Samb guarda il Chieti dall’alto - tre i punti di distacco tra le due formazioni -, rispetto al Chieti non ha mai perso ed ha un attacco più prolifico, 22 i gol all’attivo contro i soli 13 messi a segno dai prossimi avversari dei rossoblù, solo un gol in meno ha invece subito il Chieti (7) contro gli otto della Samb.

"Incontreremo Chieti, L’Aquila e Campobasso, ma poi Atletico Ascoli, Roma City e Vigor Senigallia - ripete il patron Massi -. Saranno tutte sfide difficili, ma mi aspetto che i ragazzi le affrontino avendo coscienza di essere la Samb e lo stanno già facendo, di essere giocatori scelti per la Samb e immagino già quanti se ne staranno proponendo al nostro ds De Angelis per dicembre. Quella con il Chieti non sarà una gara determinante ma inciderà psicologicamente, questo è ovvio. Magari, stavolta, andrà a segno Cardoni, dopo aver colpito due traverse...". Peccato che a rovinare il bel momento della Samb ci sia la questione stadio? "La questione dello stadio è molto semplice. Se vogliamo ragionare su un progetto dinamico dobbiamo ragionare in un modo, se in maniera statica in un altro. Non c’è nessuna frattura con il Comune, stiamo lavorando al progetto definitivo sul Ciarrocchi che poi andrà in Consiglio comunale. Sul Riviera delle Palme si devono valutare tante cose. Il bando? Faremo i conti, se comporterà un esborso da parte della Samb non ci converrà, converrà mantenere l’affitto. Nuovi soci? Con un’apertura su una gestione decennale per lo stadio si potrà fare una programmazione, se dovessimo salire di categoria, ancora di più, ma è presto per parlare di questo, quando sarà ora ci metteremo a sedere. Siamo partiti da appena tre mesi, occorre un po’ di calma. Oggi sono contento di come stanno andando le cose, dei collaboratori che ho scelto, spero si continui a migliorare sempre".

s. v.