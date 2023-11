Samb, polverizzati 755 biglietti per Campobasso

Polverizzati in appena due ore i primi 655 biglietti in prevendita per Campobasso e pure la dotazione aggiuntiva degli altri 100. Ora la Samb ne ha chiesti altri 250 così da arrivare a 1005, il Campobasso ha già dato la propria disponibilità ma dovrà essere la Questura a dare l’ok per mettere gli ulteriori biglietti – sempre di curva – in vendita. Nel caso la prevendita sarà riaperta questa mattina. Con mille tifosi al seguito, la Samb, in sostanza giocherà in casa. Non si stupisce il consulente della Samb Massimiliano Fanesi: "Il nostro pubblico, in casa o in trasferta, è uno spettacolo nello spettacolo. Alle volte mi incanto a guardare il nostro tifo al punto da distogliere l’attenzione persino dalla partita". Quella di domenica, poi, a Campobasso, sarà molto importante. "Tutte le partite sono importanti – va avanti Fanesi -, poi è chiaro che ce ne sono alcune che possono avere una risonanza maggiore. Domenica affronteremo una squadra importante per blasone, che in organico ha giocatori forti per la categoria". Una partita che rappresenta anche l’ultimo degli scontri diretti in calendario per la Samb che ha già pareggiato con il Chieti, battuto L’Aquila e ora dovrà farsi valere sul Campobasso. "Non ho mai ragionato sul calendario, tanto alla fine bisogna affrontarle tutte, la differenza la fa la mentalità e l’approccio con cui si affrontano queste partite, certo a livello di concentrazione anche noi siamo consapevoli che questa gara sarà, non fondamentale, ma importante". Se lo aspettava di arrivare all’appuntamento con il Campobasso con la Samb prima in classifica e a 5 punti dalle dirette concorrenti? "La sensazione era quella di affrontare squadre molto forti ma era anche bello confermare la nostra forza, mi aspettavo prestazioni importanti, se avessimo centrato anche il successo pieno a Chieti non avremmo rubato nulla, ma ora è importante azzerare tutto e pensare solo al Campobasso". Teme un calo di tensione? "No, anche perché questa Samb sa esattamente come comportarsi, è bello che l’ambiente viva l’entusiasmo ma noi dobbiamo saper tenere i piedi per terra consapevoli del fatto che le insidie ci sono sempre, c’è ancora più di un girone da giocare e tanti punti in palio. Domenica si riparte dallo 0 a 0, quindi noi dobbiamo sapere mettere da parte il successo netto su L’Aquila e concentraci solo sul Campobasso". Un Campobasso che sta anche cercando di rinforzarsi proprio in vista della gara della Samb. "So che vogliono prendere giocatori prima di domenica, questo dà il senso di quanto tengano a questa sfida, ma ci teniamo anche noi". In attesa di sapere se ci sarà una ulteriore dotazione di biglietti il Campobasso ha comunicato che garantirà la diretta streaming. Sarà a pagamento sul portale Patreon al costo di 9 euro (abbonamento mensile).

s. v.