"Samb, quest’anno bisogna solo vincere"

"Ho visto una bella partita, peccato per il rigore sbagliato. Il pareggio ci sta stretto, bisogna recuperare i due punti persi, quest’anno bisogna vincere". Per Luigi Rapullino, ceo di Sideralba e main sponsor della Samb, non ci sono dubbi, questa Samb può e deve vincere il campionato. Domenica, era per la prima volta al Riviera delle Palme quest’anno.

Lo aveva già detto in occasione della presentazione della squadra, la Samb deve vincere questo campionato?

"Se non ora quando? Ci sono tutte le componenti giuste, una piazza che conta seimila spettatori in casa, circa 150 sponsor e l’entusiasmo alle stelle. Certo, parlo con un occhio esterno, è facile dirlo. La vittoria del campionato, penso, sarebbe la giusta ricompensa a tanto entusiasmo".

Rapullino con Sideralba è già stato main sponsor della Samb. Più volte ha detto di essere rimasto deluso in passato. Si attendeva di vedere una squadra vincente o comunque competitiva e lo stadio pieno. Non è accaduto prima ma finalmente, ora, con la gestione di Vittorio Massi, si è tolto questa soddisfazione?

"E’ stato bello, emozionante, coinvolgente, c’era un’adrenalina che faceva battere il cuore. Merito di Vittorio Massi che è stato bravo a coinvolgere la città, è evidente che la città aveva bisogno di vedere un progetto e avere una prospettiva seria ed ora c’è. Sono contento di aver aderito al suo progetto, tanto più che sono stato il primo a farlo".

In tribuna cosa vi siete detti? "Niente di particolare".

Nulla sullo stadio?

"Massi ha un suo progetto ed è giusto che lo porti avanti, ci sono progetti collaterali per il mantenimento della squadra e questo è un bene perché significa avere una visione futura. Io ho il mio progetto sull’area Brancadoro. Ci aiuteremo e non ci pesteremo i piedi, non c’è nessuna incomprensione, anzi cercheremo di collaborare".

Aggiornamenti sull’area Brancadoro?

"Aspetto ancora il titolo di proprietà, ogni settimana sollecitiamo il Tribunale, non riesco a capire, mi rispondono che è una questione di giorni ma il passaggio ancora non c’è stato. Noi siamo pronti, anche se a forza di aspettare mi frullano in testa sempre nuove idee".

Verde, parcheggi, fotovoltaico e arena per grandi eventi e concerti. Ha aggiunto altro al progetto?

"Stavo pensando di inserire un campo pratica da golf. Appena ci sarà il trasferimento della proprietà chiederemo al Comune l’autorizzazione a iniziare i lavori e presenteremo il progetto".

Domenica seguirà la Samb in trasferta?

"Non riesco purtroppo a seguirla in trasferta ma fino ad ora le partite le ho viste in streaming. Alla prima avevo un incontro di lavoro dove non prendeva bene la linea e ho fatto spostare tutti per vedere la partita. A parte i due pareggi, di meglio non potevamo chiedere in questo avvio di stagione. Il campionato è ancora lungo, competitivo, ma per me dobbiamo vincere noi". s. v.