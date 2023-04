Samb, Renzi non paga: iscrizione a rischio

A ieri non risultava saldata neppure la rata in scadenza il 15 aprile degli altri due lodi arrivati a conciliazione, inerenti sempre alle vertenze di quei calciatori che avevano vestito la maglia della Samb durante la gestione Serafino e che Renzi deve pagare avendo rilevato il club rossoblù all’asta dopo il fallimento. Dunque il presidente della Samb, dopo aver saltato la scadenza del 31 marzo inerente ai primi sei lodi, oggi risulta inadempiente in un’altra scadenza. Lo ha confermato l’Aic ieri. L’avvocato di Renzi aveva chiesto all’associazione calciatori più tempo per il saldo della rata del 31 marzo ma a questo punto il tempo è davvero scaduto. Ora, la penalizzazione eventualmente verrà scontata nel corso della prossima stagione, ma trattandosi di debiti sportivi, se non verranno ripianati, Renzi non potrà iscrivere la squadra al prossimo campionato. In aggiunta non rispettando le scadenze dovrebbe anche vedersi obbligato a saldare tutti gli importi insieme, non sarebbero più rateizzabili. Non chiede di meglio la piazza che sogna una nuova Samb con Vittorio Massi, attuale presidente del Porto d’Ascoli, che andrebbe a cambiare il nome della sua squadra. A proposito Massi è già al lavoro per la nuova Samb e avrebbe già preso contatti per allestire il nuovo organigramma. Contattato ad esempio l’ex rossoblù Massimiliano Fanesi.

Nel frattempo, l’attuale Samb tenta di salvarsi almeno sul campo. La squadra di Mononi, che non percepisce rimbrsi da novembre (Renzi ha pagato solo il 30% di novembre, prima di Pasqua) sta tirando fuori l’orgoglio e ha riscattato subito la sconfitta di Fano, battendo la Matese. Una vittoria che tiene a distanza il Roma City e quindi i play out. Contro la squadra dell’ex Vittorio Esposito, i rossoblù sono andati sotto di un gol, ma hanno saputo rimontare lo svantaggio nella ripresa con un super gol di Angiulli (una botta da circa venticinque metri infilatasi nel sette) e con il definitivo due a uno di Feliz Rabacal.

Buona, a proposito, la gara del portoghese, che si è fatto vedere spesso in zona gol nel corso di un match nel quale Manoni non aveva la possibilità di schierare punte di ruolo. Cardella, infatti, era squalificato, e lo sarà ancora nel prossimo turno, mentre Torromino è fuori assieme a Lulli per i noti fatti del dopo Porto D’Ascoli, quando furono i soli a non voler scendere in campo per dar seguito alla minaccia di sciopero. Se il distacco dalla zona play out resta invariato (più quattro punti), la Samb però può guardare con maggiore fiducia alla salvezza. Le gare restanti, infatti, sono solo tre, e il Roma City dovrà affrontare il Nuova Florida (sarà uno scontro diretto, perché il Nuova Florida ha tre punti in più dei laziali) e poi il Pineto, che fra due giornate non avrà ancora chiuso il discorso promozione dopo la sconfitta di domenica con il Trastevere (due a zero per i romani). Nell’ultima partita dell’anno, invece, il Nuova Florida giocherà con il Tolentino, che probabilmente sarà già retrocesso. Dunque, la vittoria ottenuta contro la squadra campana può risultare decisiva.