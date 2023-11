Samb, scintille con Chieti e Campobasso

Il Chieti vuole le scuse per le accuse della Samb, il Campobasso spinge per poter giocare la gara del 3 dicembre contro la Samb a porte aperte. La lotta in testa alla classifica, insomma, è più viva che mai e non solo sul campo. Da Chieti: il presidente Serra ha attaccato Lauro e il vice sindaco ha parlato di "importante ospitalità tributata agli avversari" in risposta alle parole di Vittorio Massi che, invece, giustamente guarda a L’Aquila e per domenica ha chiamato a raccolta il pubblico. Sul fronte Campobasso: il giudice sportivo ha sanzionato il club molisano con 2.500 euro di multa e la squalifica del campo a seguito di comportamenti non consoni assunti da due persone non identificate e dall’addetto all’arbitro a fine match contro la Forsempronese, come riportato nel referto arbitrale, ma la società ha presentato una memoria difensiva – non un ricorso - per scontare lo stop nella prima gara casalinga utile, dunque col Fano in Coppa, piuttosto che in campionato. Dal Molise riferiscono che la richiesta sarebbe stata accolta e che la società è in attesa di una nota ufficiale da parte della Lega. Nel frattempo, proprio ieri, il Campobasso è sceso in campo per recuperare l’incontro con il Vastogirardi del 12 novembre scorso che era stato sospeso per nebbia. E’ finita con il Vastogirardi che ha riacciuffato il Campobasso al 95’. Il Campobasso non avrebbe potuto comunque agganciare la Samb in vetta ma poteva accorciare le distanze ad un punto ed invece resta in seconda posizione, in compagnia del Chieti, a 3 punti. Ma per la Samb è presto per guardare già al confronto diretto con il Campobasso perché domenica dovrà preoccuparsi di vincere quello con L’Aquila (a 5 punti sotto la capolista), impegno sulla carta sicuramente più difficile da affrontare di quello che invece attende i molisani che giocheranno in casa dello United Riccione prima di arrivare all’appuntamento con la squadra di Lauro. Da L’Aquila sono attesi 500 tifosi. Buone notizie dal fronte infermeria per Lauro che domenica, non solo non potrà stare in panchina perché deve scontare un turno, ma dovrà anche fare a meno degli squalificati Sirri e Barberini. Battista pare stia recuperando a pieno, così Zoboletti e Chiatante. Non ce la farà Paolini. Tourè oggi rientrerà in Francia per questioni burocratiche così da poter essere tesserato al rientro in riviera. Infine la Samb ha voluto ricordare con un messaggio sui social, nel diciannovesimo anniversario dalla scomparsa, Massimo Bruni, per tutti Cioffi, al quale è intitolata la curva Nord.

s. v.