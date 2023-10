Samb, senza Paolini in dubbio il modulo

A due giorni dalla trasferta di Monterotondo si riapre la questione del modulo tattico in casa Samb. Non ne ha fatto mistero l’allenatore Maurizio Lauro che ne ha parlato anche nel corso della trasmissione ‘Ritmo di Samb’, in onda su Vera Tv, e condotta da Pier Paolo Flammini, martedì sera. Il problema nasce dall’infortunio di Simone Paolini. Il centrocampista si è fermato nell’allenamento di martedì, ha accusato un problema al piede e nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti. Ma al di là dell’esito è chiaro che non potrà essere impiegato né nella trasferta di sabato a Monterotondo, né nel turno infrasettimanale, in casa, contro il Termoli. L’assenza di Paolini mette in dubbio il 4-3-3 a meno che al suo posto il mister non schieri Luca Scimia.

"Di sicuro – ha detto il tecnico nel corso della trasmissione – nel 4-3-3 Andrea Arrigoni può esprimersi meglio". Lauro ha anche parlato di un difesa che subisce troppi gol e delle ambizioni della Samb. "Non ho lasciato la serie C tanto per partecipare a un campionato – ha detto –, voglio vincere, so che è difficile perché ci sono almeno altre cinque squadre al nostro livello e poi per blasone e per tutto il contorno, in una piazza che conta seimila spettatori a partita, noi siamo la squadra da battere, ma è difficile vincere". Ancora fermo anche Federico Chiatante, alle prese con il problema al polpaccio. Ieri a parlare per la squadra al termine dell’allenamento è stato l’esterno sinistro difensivo Marco Pagliari. Titolare dall’inizio della stagione, è sicuramente una delle piacevoli sorprese del campionato.

"Con lo United Riccione c’è stata una bella prestazione da parte della squadra contro una squadra costruita per vincere questo campionato – ha detto il calciatore in riferimento alla vittoria ritrovata, domenica scorsa al Riviera –. A livello personale non c’è mai da accontentarsi, bisogna sempre dare il meglio, grazie al gruppo sto dando il meglio di me". Sul prossimo avversari che attende i rossoblù, che saranno impegnati nell’anticipo di sabato contro il Real Monterotondo in trasferta ha detto: "Sarà una partita complicata in un campo difficile, dovremo dare il meglio come stiamo facendo ogni domenica".

La piazza? "Mi stimola a fare meglio partita dopo partita, tutte le persone che vengono allo stadio mi stimolano a fare sempre meglio, ai tifosi dobbiamo tutto. Dobbiamo fare benissimo soprattutto per questa bellissima piazza e riportarla dove merita". Insomma si torna a parlare di calcio giocato dopo due giorni che a tenere banco era stata la questione stadio. D’altra parte sabato si gioca e la Samb dovrà fare di tutto per mantenere il primo posto in classifica appena riconquistato. Quanto allo stadio – il patron della Samb chiede l’affidamento diretto, il Comune propende per una soluzione ponte con un bando e concessione a cinque anni in attesa di vedere il progetto della Samb che rivoluzionerebbe il volto dell’impianto – pare ci sia una fase di riflessione. Le parti torneranno ad incontrarsi a novembre.

s. v.