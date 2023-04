Samb, situazione sempre più difficile Lodi e stipendi, i debiti si accumulano

Roberto Renzi non è riuscito a pagare la rata dei lodi arbitrali che sono scaduti il 15 aprile. Dopo il pagamento andato a buon fine della tranche che scadeva il 15 marzo, il patron della Samb avrebbe dovuto far fronte ad altre due scadenze, ma in entrambi i casi Renzi non ha saldato quanto dovuto. La prima rata non pagata è stata quella del 31 marzo, di circa quindicimila euro. Quella non pagata in questi giorni, e che scadeva il 15 aprile, è di circa cinquemila euro. Insomma, Renzi non ha la possibilità, al momento, di pagare scadenze che hanno una ricaduta importante sul futuro del suo stesso club. La società, infatti, potrà iscriversi al prossimo campionato soltanto se non avrà pendenze, per cui ora Renzi dovrà capire come risolvere la situazione. Tanto più che a fine mese dovrà pagare altri quindicimila euro, sempre per i lodi arbitrali. Siamo a trentacinquemila euro, solo per gli ex calciatori della gestione Serafino. Renzi, quindi, non ha potuto dare di più ad alcuni calciatori e a membri dello staff (come i magazzinieri), rispetto ai ventimila euro che ha sborsato, che non sono altro se non il trenta per cento di una mensilità. E i rossoblù aspettando ben cinque mensilità, che diverranno sei tra un paio di settimane. A questo punto, è normale che Renzi abbia richiamato anche Antonini, al quale aveva dato il benservito a inizio marzo. Ma la città non ne vuole sapere di Antonini, e pare anche che Antonini non ne voglia più sapere della Samb e di San Benedetto, visto che è interessato al Trapani. La gente, invece, spera sempre in Vittorio Massi, che non ha certo accantonato il progetto di creare un’altra Samb sfruttando il titolo sportivo del Porto D’Ascoli.

Il patron biancoceleste, anzi, si sta muovendo anche per organizzare lo staff tecnico di una futura Samb, tanto che ha contattato l’ex rossoblù Massimiliano Fanesi. Per Fanesi, centravanti della Samb dei primi anni duemila e sambenedettese doc, si è parlato di un ruolo come direttore sportivo. Ma siamo ancora una fase embrionale ed è molto prematuro parlarne, tanto più che c’è da capire cosa accadrà alla Samb di Renzi. Ma al di là dei destini dell’attuale società, sembra evidente che ne nascerà una nuova e molto più amata dai tifosi. Nel frattempo, la squadra rivierasca sta provando a salvarsi sul campo e Manoni e i suoi ci stanno riuscendo. La vittoria con la Matese, ottenuto in rimonta, lascia il Roma City a meno quattro, ma ora mancano solo tre gare prima del termine della stagione. Almeno, grazie a Manoni e ai suoi, la Samb non subirà l’umiliazione di retrocedere sul campo, anche se ci sono ancora da affrontare Vastogirardi, Vigor Senigallia e Avezzano. Ma già un buon risultato con il Vatogirardi potrebbe essere decisivo, anche perché il Roma City dovrà vedersela con Nuova Florida, Pineto e Tolentino.

Pierluigi Capriotti