Samb, sospiro di sollievo: una giornata a Sirri

Attendeva la stangata dal giudice sportivo ma alla fine alla Samb è andata anche bene, almeno per quel che concerne la squalifica del capitano Alex Sirri che alla fine è stato fermato per un solo turno, piuttosto che i due attesi per i quali la società era già pronta a presentare ricorso. A questo punto non servirà ma la Samb ha comunque inoltrato le proprie rimostranze a Figc e Aia. Un turno di squalifica anche per mister Maurizio Lauro ("per proteste nei confronti dell’Arbitro") e per il centrocampista Christian Barberini. Più pesante la mano del giudice sportivo sullo staff rossoblù: quattro le giornate di stop per il preparatore atletico Paolo Amadio ("allontanato per proteste nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara") e inibizione fino al 20 febbraio 2024 per il team manager Giuseppe Marzetti ("allontanato nel corso del secondo tempo per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale, al termine della gara reiterava la condotta con termini offensivi e intimidatori"). Multa pure per la società: 600 euro "per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel settore loro riservato e due fumogeni sul terreno di gioco".

Due le giornate di squalifica, invece, per il tecnico del Chieti Mauro Chianese "per avere, nel corso dell’intervallo, colpito con un calcio ad un gamba un calciatore avversario". Il giudice sportivo ha anche inflitto al Campobasso, dopo il match con la Forsempronese, una gara a porte chiuse: la prossima, proprio quella con la Samb del 3 dicembre, "per essere, nel corso del secondo tempo, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, entrate nel recinto di gioco e rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara". Il dispositivo è molto più lungo e parla anche di "indebito ingresso nel tunnel degli spogliatoi" da parte di uno dei detti soggetti che "ostacolava con un braccio il passaggio dell’a.a. che si trovava con le spalle al muro e senza la possibilità di muoversi". Tornando in casa Samb, non sono mancati i problemi, ieri, alla ripresa degli allenamenti. Terapie per Paolini che difficilmente riuscirà a recuperare per essere in campo domenica contro L’Aquila e per Chiatante. Si è fermato pure Zoboletti, che non potrà rispondere alla convocazione della rappresentativa di Serie D, che oggi si ritroverà per uno stage a Roma. Battista, invece, oggi dovrebbe rientrare ad allenarsi regolarmente.

