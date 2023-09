Samb, Tomassini: "Ad Avezzano per vincere"

A segno sia contro il Sora che contro il Tivoli. Sono già due le reti realizzate in questi primi 180 minuti di campionato dall’attaccante rossoblù Simone Tomassini, uno dei primi acquisti del ds Stefano De Angelis. Due gol già siglati, domenica con il gol è arrivato pure il secondo successo consecutivo, il primo in casa. Una domenica perfetta per Simone Tomassini? "E’ stata una bella domenica, da incorniciare, davanti ad un bellissimo pubblico, è stata poi anche la prima in casa in campionato, siamo stati molto contenti della prestazione e di come è andata la partita. Bene così, è stato un buon inizio". Cosa ha significato giocare davanti ad un pubblico con 6mila spettatori? "E’ stato bellissimo, segnare il gol sotto la nord è stato ancora più emozionante, è stato davvero bello, è una di quelle cose che quando inizi a giocare a calcio sogni da bambino. Quindi nonostante la categoria penso sia una bellissima soddisfazione". Per un attaccante il gol è fondamentale, cosa è più importante per Tomassini, l’io o il noi, la squadra? "La squadra viene al primo posto, anche per le mie caratteristiche, l’idea principale per me è mettermi a disposizione della squadra e dei compagni. Poi, è chiaro, sono un attaccante, se segno sono contento, è il mio obiettivo, ma principalmente viene prima la vittoria di squadra. Domenica prossima sfida con l’Avezzano, che partita vi aspettate? "Sarà una gara difficile, incontriamo una squadra che ha importanti individualità. Però, come sempre, sarà una gara in cui combattere fino alla fine e noi ce la metteremo davvero tutta".

Testa dunque alla sfida con l’Avezzano, in programma domenica, alle 15, allo stadio dei Marsi. Mister Lauro potrà contare su tutta la rosa a disposizione, compresi il centrocampista Simone Paolini e il neo attaccante Antonio Martiniello che, però, dovrebbero partire dalla panchina. Non potrà, invece, ancora scendere in campo il difensore centrale russo Orts Tsechoev (classe 2004). La società, infatti, sta ancora perfezionando il tesseramento del calciatore ma entro la prossima settimana dovrebbe esserci una svolta in questo senso. Domenica ad Avezzano, dunque, mister Lauro dovrebbe confermare lo stesso undici uscito vincente dalla sfida con il Tivoli al Riviera delle Palme. Nutrito dovrebbe essere il pubblico rossoblù anche allo stadio dei Marsi tanto è che a ieri erano già stati venduti 350 biglietti dei 600 messi a disposizione in prevendita per la tifoseria ospite. Attualmente la dotazione per i tifosi ospiti è di 600 tagliandi, ma il settore riservato loro in realtà può contenere fino a 750 spettatori. Se necessario la società proverà a chiedere alla Questura di acconsentire ad aumentare la dotazione dei biglietti.

s. v.