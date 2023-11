Samb, tutti recuperati verso il big match

La Samb è tornata a lavorare in vista dello scontro al vertice con il Chieti di domenica prossima con qualche certezza in più rispetto a una settimana fa. Reduci da una vittoria netta per tre a zero sulla Matese, gli uomini di Maurizio Lauro sono tra i pochi in Serie D a non aver ancora conosciuto la sconfitta. La Samb, dopo undici partite, è imbattuta al pari di Siracusa, Trapani, Grosseto e Follonica Gavorrano. Una delle cinque insomma, su centosessantasette squadre inscritte alla Lega nazionale dilettanti. Di queste, solo Siracusa e Trapani occupano il primo posto come la Samb. I rossoblù sono però inseguiti a breve distanza, solo tre punti, dal prossimo avversario, quel Chieti che non brilla per gioco e opportunità create, ma è squadra solida, efficace, perfettamente calata nella categoria e nella quale militano gli ex rossoblù Diego Conson e Ameth Fall. Quest’ultimo, arrivato già a stagione iniziata, ha già trovato la via del gol per tre volte, calandosi bene nel gioco fisico dei teatini. Il Chieti, infatti, è solido in difesa, ma segna poco. Conson e compagni hanno tenuto la porta inviolata in cinque occasioni, concedendo appena sette reti, una in meno della Samb. Ma se i neroverdi sono la migliore difesa del torneo, in attacco segnano poco: appena tredici gol, nove in meno dei rossoblù, che hanno il migliore attacco dopo quello del Roma City, primo con ventitré reti (i laziali, però, non sono riusciti a segnare proprio contro il Chieti). La gara con i teatini sarà importante in vista del termine del girone d’andata, ma non decisiva, come ha già detto Arrigoni al termine della gara vinta con la Matese. Il cammino è ancora lunga, ma certamente sarà importante mantenere l’imbattibilità, mentre una vittoria potrebbe portare a sei le lunghezze dal Chieti, in attesa che il Campobasso recuperi il match sospeso per nebbia contro il Vastogirardi. Nel frattempo, si saprà domani quanti biglietti saranno acquistabili dai tifosi rossoblù per la trasferta all’Angelini di Chieti.

Nei giorni scorsi, il club abruzzese ha fatto sapere che l’impianto, di oltre doodicimila posti, può al momento ospitare soltanto quattromila persone, e ai tifosi ospiti sarebbero riservati circa quattrocento tagliandi. La Samb ha però chiesto di averne almeno cento in più. I rossoblù, comunque, dovrebbero presentarsi all’incontro con tutti gli uomini a disposizione, visto che Paolini e Martiniello dovrebbero rientrare in settimana.

p.c.