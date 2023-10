Samb, una vittoria per il primato. Steso il Real Monterotondo: è festa

REAL

0

SAMBENEDETTESE

2

REAL (3-5-2): Benvenuti 7; Primasso 5.5, Gianni 6, Pasqui 6; Malvestuto 5.5, Meledandri 6, Compagnone 6 (25’ st Macri 6), Cantiani 5.5 (10’ st Cuccioletta 6), Manca 6 (20’ st Taviani 6); Riosa 6.5 (40’ st Faraglia sv), Napoleoni 6.5 (44’ st Dragotto sv). All. Polverini 6.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 6.5; Zoboletti 6, Sbardella 7, Sirri 7, Pagliari 6; Barberini 6, Arrigoni 7, Scimia 6.5; Cardoni 6, Tomassini 6 (20’ st Martiniello 6, 40’ st Romairone sv), Alessandro 5.5 (20’ st Battista 6.5). All. Lauro 6.5.

Arbitro: Maccorin di Pordenone 6.5.

Reti: 6’st aut. Malvestuto, 36’ st Battista.

Note: al 29’ pt Benvenuto para un rigore ad Alessandro. Cielo sereno, campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Gianni (M) Lauro (all. S) Tomassini (S) Meledandri (M), Riosa (S), Barberini (S). Angoli: 5-3. Recupero: 1’ pt, 6’ st.

di Francesco Alaimo

La Samb s’impone all’inglese contro un buon Real Monterotondo e conquista la vetta davanti ai tanti tifosi arrivati dalle Marche. Si comincia con un angolo per gli ospiti. Arrigoni crossa, Sirri vola di testa, palla fuori ma brividi per gli eretini. La Samb va all’assalto ma è immediata la risposta dei padroni di casa. Cross da destra di Malvestuto, Riosa va sul primo palo, debole per Coco. Il portiere ospite è molto attento, la Samb attacca con Alessandro che, però, inizialmente non sembra avere lo sprint giusto. Scimia gira di testa (11’) palla alta, ma applausi del pubblico. Gli eretini non stanno a guardare, ospiti che ripartono, partita gradevole. Cantiani spara alto una punizione, Sirri, in costante proiezione offensiva sui calci da fermo, inzucca male un calcio da fermo di Arrigoni. Non va meglio per un tiraccio di Scimia (25’) e nemmeno per il mancino di Cardoni.

Al 28’ la partita potrebbe cambiare. Primasso atterra Tomassini in piena area di rigore. Beata gioventù. Maccorin indica il dischetto e risponde con le spallucce alle proteste eretine. Alessandro, però, si fa parare il rigore dall’ottimo Benvenuti. Si resta sullo 0-0. Il Real Monterotondo sfiora il bersaglio al 34’ con Riosa, bravissimo a girare un assist di Napoleoni. Nel finale un tiro di Scimia finisce alto.

Nella ripresa bastano 6’ alla Samb per andare in vantaggio. Angolo di Arrigoni, testa di Sbardella e palla in rete: 0-1. La partita cambia. Napoleoni prende a cornate la difesa marchigiana, Arrigoni continua a dispensare assist, stavolta per Sirri, il cui colpo di testa (16’) finisce alto. Un tiraccio di Sbardella (20’) altissimo mentre i padroni di casa attaccano con veemenza. Al 30’ Cuccioletta, nuovo entrato, costringe al volo Coco. Quattro minuti e Scimia, che ha ingaggiato una lotta con Benvenuti, costringe il portiere eretino ad allungarsi per evitare il peggio. A 9’ dalla fine, sugli sviluppi di un angolo per il Real Monterotondo, parte inesorabile il contropiede della Samb che porta Martiniello a calciare, Benvenuti a respingere e Battista a mettere dentro da due passi

Non succede più nulla. Gli eretini, ormai stanchi, si gettano ugualmente in attacco senza riuscire a cavare il classico ragno dal buco mentre l’arbitro, evidentemente soddisfatto per la sua direzione, decide di anticipare anche il triplice fischio. Nessuno, in casa Real Monterotondo, si è lamentato di questo. La Samb sospira e respira, per gli eretini una sconfitta che ci sta.