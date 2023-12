Samb, voglia di riscatto: "Chiudiamo bene l’anno"

Ora la Samb insegue. Da capolista a seconda in classifica. Gli uomini di Lauro non vincono da tre turni in cui hanno raccimolato appena due punti. Pochi per una squadra che ha l’ambizione di vincere il campionato. Oggi, l’obiettivo è tornare a vincere e tentare di accorciare le distanze sulla capolista Campobasso o magari riappropriarsi della vetta. Difficile. Il Campobasso oggi si gioca il derby del Molise contro il Termoli che però naviga nella parte bassa della classifica. E dal canto suo, la Samb dovrà vedersela con la Vigor Senigallia ad un passo dai playoff. Cosa cambia il dover inseguire piuttosto che guardarsi le spalle, a livello mentale per la Samb?

"Cambia poco - ha detto il tecnico rossoblù Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura - dovevamo stare tranquilli prima quando eravamo in testa alla classifica e dobbiamo esserlo ora. Certo, vogliamo chiudere bene l’anno, con una vittoria che ci manca da un po’ di partite, ripartiamo dall’ottima prestazione fatta domenica a Riano, dal finale, quando abbiamo cercato di vercerla fino alla fine, questo deve darci grande carica per vincere".

Due i rigori non concessi contro il Roma City, uno a Campobasso. Quanto hanno pesato gli errori arbitrali?

"Di qualcosa ci hanno penalizzato, ma noi dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni che creiamo, avere più presenza in area di rigore, qualche gol in più".

Avversario, al Riviera, la Vigor Senigallia, reduce da tre risultati utili consecutivi...

"E’ una squadra organizzata, che gioca bene, con giocatori importanti per la categoria, si conoscono. Dovremo essere bravi noi a metterli in difficoltà davanti al nostro pubblico".

Si aspettava questa classifica alla fine dell girone di andata?

"Sì, ce lo aspettavamo. Le squadre si sono rinforzate tutte, hanno fatto mercato per migliorare. Noi siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo e riprenderci quello che abbiamo lasciato in queste ultime settimane per strada".

La Samb vuole chiudere bene questo girone di andata così da dimostrare che è ancora quella stessa squadra che era in testa alla classifica e che era rimasta imbattuta per 14 turni. Per vincere, non potrà contare sullo squalificato Barberini e sull’infortunato Paolini. Rientra Chiatante. Disponibile il nuovo acquisto a centrocampo: il 2005 Tourè. Lauro dovrebbe comunque optare per il classico 4-2-3-1 con l’unica eccezione di Scimia al posto di Barberini. Infine è slittato ancora l’arrivo di Francesco Bontà, ancora a casa con l’influenza. A questo punto il centrocampista sarà in riviera direttamente dopo Natale. Inoltre il direttore sportivo rossoblù Stefano De Angelis avrebbe fatto un nuovo tentativo per Federico Moretti, seguito anche l’estate scorsa, quando il classe 1994 ha lasciato Ancona e si è accasato al Brindisi. Tentativo, pare, andato a vuoto.

s. v.