Samp, Barreca arriva, Augello parte. Scambio Giasy-Bandinelli e altri movimenti

Manovre importanti in casa Samp. I blucerchiati hanno accolto l’arrivo di Barreca. Il difensore ha lasciato il Cagliari per vestire la casacca dello storico club ligure. Nelle ultime ore è arrivato anche l’annuncio: "L’Uc Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca (nato a Torino il 18 marzo 1995). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025". Il tragitto opposto invece lo farà il laterale mancino Tommaso Augello che, invece, lascerà la città della lanterna per restare in A, stavolta difendendo i colori rossoblù. Anche lui si è legato al club isolano con un contratto biennale. Spezia ed Empoli hanno definito lo scambio Giasy-Bandinelli. Il primo raggiungerà il club toscano, mentre il centrocampista affronterà il prossimo campionato di B con i bianconeri. Il Modena ha definito l’arrivo del centrocampista Palumbo dalla Ternana, mentre il Cosenza è ad un passo dagli arrivi di Zuccon e Mazzocchi.