Saranno giorni cruciali in casa rossoblù Corsa contro il tempo per la nuova Samb

Rientrerà oggi dalla Florida il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi. In riviera, in questi giorni, è anche presente il ceo di Sideralba Luigi Rapullino. Quindi non è da escludere a breve un incontro fra i due, impegni di lavoro permettendo. Così come non è da escludere che venga chiamato in causa anche il sindaco Antonio Spazzafumo perchè è arrivato il momento di mettere in chiaro la situazione. Il tempo stringe e se il progetto di una nuova Samb deve prendere piede è questo il momento di passare dalle parole ai fatti. Certo, non è ancora chiaro cosa ne sarà della Samb di Roberto Renzi, o meglio cosa intende fare il presidente Roberto Renzi. Di sicuro a San Benedetto non è più gradito e non solo per le due stagioni deludenti dal punto di vista sportivo ma per tutta una serie di motivi che vanno dalla perdita della serie C al momento dell’acquisto della società rossoblù sino ai rimborsi non pagati ai calciatori con tutto il monte debiti accumulato fino a questo momento.

Oltre ai sette mesi di arretrati non pagati ai calciatori, ci sono gli stipendi dei dipendenti non pagati da ottobre, alcuni fornitori, l’affitto del Riviera delle Palme, debiti previdenziali seppur dilazionati, gli affitti degli alloggi dei calciatori, i lodi arbitrali. Insomma una situazione delicatissima che Renzi deve risolvere. E nel caso pensasse di cedere il club l’eventuale acquirente dovrebbe anche sistemare la questione del pignoramento delle quote sociali della Samb in seguito ad un decreto ingiuntivo passato in giudicato e presentato dalla cooperativa romana Gruppo Tempo che vanta un credito di circa 200mila euro nei confronti della Garigliano Immobiliare che controlla il 90% delle quote della Samb. Ora, Renzi ha promesso al sindaco Antonio Spazzafumo di sistemare tutto e di chiarire la situazione entro la metà di giugno. Ma Renzi aveva anche promesso ai calciatori rossoblù che avrebbe onorato gli impegni economici presi a fine aprile ed invece i tesserati della Samb non hanno ancora percepito nulla. Per iscrivere la squadra al prossimo campionato Renzi è obbligato a pagare rimborsi e lodi. Se non lo farà, in caso di mancata iscrizione, la Samb scomparirà.

La città non può certo aspettare Renzi. Vittorio Massi si è detto disponibile a cambiare il nome del suo Porto d’Ascoli a favore di una nuova Samb ma non ci sono i tempi per aspettare di vedere cosa accadrà alla società di Renzi. Certo non potrà utilizzare il nome della Sambenedettese. Abbiamo altri esempi nel calcio di squadre che sono ripartite con un’altra denominazione come ad esempio la Fiorentina rinata come Florentia Viola. A luglio, al momento dell’iscrizione al campionato, Massi dovrà iscrivere la nuova Samb, sin da ora dovrà allestire il nuovo organigramma - Massimiliano Fanesi dovrebbe vestire i panni del direttore generale mentre nei panni del direttore sportivo pare non sarà confermato l’attuale ds del Porto d’Ascoli Pierluigi Traini -, scegliere l’allenatore e costruire la rosa. Arrivare a luglio nell’incertezza è impensabile. Ma anche il termine indicato da Renzi al sindaco, quello di metà giugno, per muoversi non è plausibile. Ecco perchè i prossimi giorni saranno fondamentali. Ecco perchè sarà fondamentale l’incontro tra il sindaco, Massi e Rapullino. E’ tempo di decidere cosa fare.

s. v.