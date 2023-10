Sbardella scalpita, fuori solo Chiatante. Già staccati mille biglietti in prevendita

Ad eccezione di Chiatante, infortunato, mister Lauro in vista della gara con il Riccione, la seconda consecutiva al Riviera delle Palme, potrà contare sull’intera rosa. Sarebbe pronto, infatti, a rientrare dal primo minuto anche Sbardella che ha smaltito l’infortunio. Ora, bisognerà vedere se il tecnico deciderà di impiegarlo dall’inizio o impiegarlo nel corso della gara. Nel frattempo, si prospetta un ulteriore pienone al Riviera che fin qui ha registrato oltre 6mila spettatori in ogni gara. Sarà così anche domenica prossima. Sold out la Curva sin dalla prima giornata di prevendita dei biglietti. Circa 1.000 quelli venduti, a ieri, nei vari punti vendita Vivaticket che, uniti ai 3.758 abbonati, fanno avvicinare la quota già a 5mila spettatori. La biglietteria nord del Riviera verrà aperta domenica dalle 12.