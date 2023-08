Scalpitano Millico e Rodriguez, davanti c’è Forte

Ultima seduta poi si partirà alla volta di Cosenza dove l’Ascoli aprirà ufficialmente il cammino nella sua 27esime serie B alla ricerca dell’ennesima salvezza. Aspettando chiaramente di trovare la quadratura del cerchio gli uomini di Viali proveranno subito a dare seguito alle certezze avute nel corso della gara di Coppa Italia persa 3-1 a Verona dove per alcuni tratti il Picchio aveva dimostrato di non demeritare. Nella giornata di oggi il tecnico milanese diramerà l’attesa lista dei convocati. Il rebus tra i pali si potrebbe risolvere in favore dell’esperto Viviano, tenuto a riposto in occasione dell’ultima uscita proprio per favorire il suo lavoro individuale. L’idea era proprio quella di averlo pronto per l’infuocato match del San Vito-Marulla e tutti gli indizi sembrano portare verso il suo impiego nell’undici titolare. Barosi resterà sempre un giovane promettente sul quale il club punta per il futuro, ma che avrà bisogno del tempo necessario per maturare e conseguire la sicurezza necessaria per un torneo difficile come la cadetteria. La classica linea difensiva a quattro non dovrebbe presentare grandi novità, se non sulla corsia mancina. Qui si avvicina il momento del rientro di Falasco che giocherà dal primo minuto. La presenza di un elemento come lui in questa prima fase estiva è un po’ mancata ma, complice una condizione fisica non ottimale di Haveri, ora è tutto pronto per rivederlo in azione. D’altronde lo stesso Viali fin dal principio si era detto intenzionato a puntare su di lui, salvo eventuali sviluppi di mercato che ad oggi non hanno visto novità sul doppio fronte Bari-Palermo.

Nel terzetto mediano ci sarà l’imbarazzo della scelta con svariate soluzioni operabili. Il punto fermo sarà indubbiamente costituito da Buchel. Gli altri cercheranno di farsi trovare pronti a fornirgli l’adeguata assistenza nelle vesti di mezzeali. In attacco scatterà l’ora del riscatto di Forte che quest’anno sarà chiamato a rispolverare tutti i suoi colpi pregiati. Magari cercando di segnare più gol possibili. Nel riuscirci saranno importanti i rifornimenti e il fraseggio sviluppato con i due trequartisti che agiranno alle sue spalle. Si potrebbe ripartire da Mendes, ma con Millico e Rodriguez scalpitanti e pronti a dare il loro contributo fatto di estro e rapidità. mas.mar.