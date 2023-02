Scelto il tecnico, l’Ascoli riparte da Breda Contratto fino a giugno: obiettivo salvezza

L’Ascoli ha trovato il suo timoniere e questa è stata la notizia più importante della giornata di ieri: sarà Roberto Breda il nuovo allenatore del Picchio. Ritardare di un ulteriore giorno il fatidico annuncio non avrebbe di certo consentito di prepararsi al meglio per il prossimo delicatissimo appuntamento col Perugia, altro incontro fondamentale per il cammino che conduce verso il traguardo salvezza. L’annuncio da parte del club di corso Vittorio è arrivato nel pomeriggio intorno alle 17, proprio mentre il tecnico aveva già iniziato a dirigere, da circa un’oretta, la sua prima seduta d’allenamento alla guida dei bianconeri. L’accordo raggiunto con il 53enne lo vedrà in sella fino al prossimo 30 giugno ed è innegabile che l’obiettivo da raggiungere sarà quello di centrare quanto prima la permanenza della categoria dopo la recente terribile serie di risultati negativi che sono andati a minare l’andamento mostrato dalla squadra fino a Natale, momento in cui il club sembrava navigare tra alti e bassi in acque apparentemente tranquille. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver affidato al sig. Roberto Breda la conduzione tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2023 – si legge nel comunicato emesso da corso Vittorio –. Il neo...