Scontri diretti, la Samb ha mostrato i muscoli

Le prime due gare contro le dirette avversarie della Samb alla promozione sono andate bene per i rossoblù, nonostante il rammarico per il contestato pareggio di Chieti, giunto al 95’ su un tocco di mano dell’ex rossoblù Ameth Fall. Di grande tenore, invece, la vittoria con L’Aquila, che non ha mai avuto possibilità di concludere in porta a fronte di una Samb capace di chiudere la pratica in appena cinquanta minuti grazie a due bei gol di Tomassini, ora giunto a quota otto reti in campionato. La squadra di Maurizio Lauro deve ora chiudere al meglio il trittico con le inseguitrici, affrontando con la stessa foga di domenica scorsa il Campobasso reduce da due pareggi consecutivi con Vastogirardi e United Riccione, entrambi per uno a uno. La Samb dovrà quindi provare ad allungare in classifica, che già sorride con cinque punti di vantaggio su Avezzano, Chieti e lo stesso Campobasso. Il cammino della Samb, poi, non è ancora stato macchiato dalla sconfitta, un dato importante se si considera che dalla Serie A alla Serie D solo i rivieraschi di Lauro, il Trapani e il Siracusa restano imbattute.

I rossoblù possono quindi guardare con fiducia al prossimo impegno in Molise, anche e soprattutto in virtù di un gioco convincente, persino inusuale per la Lega nazionale dilettanti. Per questo, la società ha chiesto al Campobasso di avere circa centocinquanta biglietti in più rispetto ai seicentocinquantacinque garantiti. Oggi si saprà se la richiesta sarà accolta, ma non dovrebbero esserci problemi visti i buoni rapporti che intercorrono tra le due tifoserie. Dunque la Samb proverà a far arrivare al Nuovo Romagnoli (ora Avicor Stadium Selvapiana) una parte consistente dei supporter che stanno riempiendo il Riviera da inizio anno (contro L’Aquila è stato record con 6114 presenze). Il prezzo del biglietto per Campobasso sarà di nove euro, più i diritti di prevendita, e l’acquisto sarà possibile online su Ciaotickets. Intanto, in vista dell’apertura del calciomercato di Lega nazionale dilettanti di venerdì 1 dicembre, hanno salutato la Samb gli under Yaba Thiaw e Kevin Buonavoglia, con il primo che si è accasato al Teramo, mentre il secondo è alla Civitanovese dell’ex Alfonsi, entrambe formazioni di Eccellenza. Resterà, invece, l’altro giovane centrocampista classe 2005 Moussa Touré. Infine, l’ex patron della Samb Franco Fedeli sponsorizzerà L’Aquila Calcio con il suo marchio di supermercati Elite.

p.c.