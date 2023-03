Scontro diretto con la Vastese Adesso servono i gol e i punti

Torna la settimana tipo in casa Montegiorgio, dopo una domenica senza calcio giocato per la pausa. I rossoblu di Domenico Izzotti però non hanno affatto allentato la presa, tutt’altro. La necessità di classifica in questo momento impone tanto sano realismo e concretezza dopo la sconfitta a domicilio con il Roma City. Parlare di salvezza diretta in questo momento non è la priorità perché la classifica impone di fare punti per guadagnare la posizione migliore possibile per eventuali play-out. E non sembra scontato, visto il momento di evidente difficoltà per i rossoblu e la sterilità offensiva di una squadra che sta facendo tremendamente fatica a segnare. Solo 17 gol realizzati raccontato come meglio non si potrebbe la stagione rossoblu: una fatica enorme a fare gol. Soluzione vanno ricercate immediatamente a questa cronicità perché alle porte c’è una sfida fondamentale in chiave salvezza, quella in casa della Vastese reduce dal ko immeritato di San Benedetto con due rigori neutralizzati dal portiere di casa. Un solo punto divide la squadra di Izzotti e quella dell’ex Fermana, Ancona e Fano Giovanni Cornacchini, partita in questa stagione con ben altri obiettivi. Un autentico spareggio considerando che alle loro spalle, la penultima piazza è occupata dal Notaresco distante pochissimi punti. Sfida dal peso specifico assoluto dove il Montegiorgio deve provare a fare i tre punti ma serve rimettere in campo l’atteggiamento visto fino a qualche tempo fa e non la copia sbiadita vista in campo contro il Roma City nell’ultimo ko interno.