Seccardini carica l’Atletico Ascoli : "Abbiamo tanta voglia di riscatto"

Obiettivo: riprendere la corsa salvezza. L’Atletico Ascoli torna sul campo amico del Don Mauro Bartolini di Monticelli e lo fa questo pomeriggio alle 14.30 affrontando l’Alma Juve Fano in un derby delicatissimo. I fanesi sono infatti appaiati ai bianconeri al sestultimo posto della classifica del Girone F di Serie D con 11 punti. I ragazzi del patron Graziano Giordani hanno subito la loro prima sconfitta della nuova gestione Seccardini dopo l’esonero di Mister Sergio Pirozzi: 2-2 a Sora e successo per 2-0 in casa contro il Tivoli. Una sconfitta immeritata incassata ad Avezzano dopo aver sciupato diverse occasioni da rete. L’Alma Juve Fano arriva a Monticelli dopo il pareggio interno (2-2) contro l’ottima Vigor Senigallia ma non vince dalla settima giornata (1-0 al Matese). E così in settimana è arrivata la rescissione consensuale con mister Matteo Scorsini, e l’ingaggio dell’esperto attaccante esterno Sedrick Kalombo già a Lecce, Rimini, Gubbio e Foggia. In panchina siederà il vice Alberto Rondina, promosso in prima squadra: "E’ un momento delicato per noi – ha dichiarato – ma c’è voglia di fare bene. Sono di Fano e ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo. L’Atletico è una squadra fisica che gioca sul campo sintetico e per noi sarà una novità. Oggi ci siamo allenati sul sintetico, e non voglio nessuna attenuante. Mi aspetto una prestazione gagliarda contro una diretta concorrente. Abbiamo recuperato l’Under Allegrucci, avrò tutti a disposizioni compreso il nuovo acquisto Kolombo che ha smesso di giocare un mese fa nel campionato finlandese. Non partirà titolare, ma sarà una freccia in più per il nostro arco".

Voglia di riscatto anche in casa Atletico Ascoli "La partita di Avezzano – ha dichiarato Mister Simone Seccardini – ci ha lasciato l’amaro in bocca ed è innegabile. In questo momento è però più la consapevolezza nei nostri mezzi che ci fa ben sperare e ci permette di avere serenità. Ad oggi ho tutti a disposizione e potrò attingere dalla panchina a seconda delle esigenze che riscontreremo durante la gara. Abbiamo un pacchetto over e uno under di qualità quindi le possibilità sono molteplici. Arriverà il Fano che ha da poco cambiato tecnico, sicuramente adesso gli atleti ospiti si sentiranno più responsabilizzati e metteranno a livello caratteriale quel qualcosa in più. Una squadra costruita per i vertici e che lo scorso anno ha vinto i play off di Serie D, strutturata, rocciosa, brava nelle transizioni e con giocatori di qualità in avanti bravissimi ad attaccare la profondità. Una squadra che ha grande cultura del gioco del calcio, quadrata e che sa stare in campo. Per noi sarà l’ennesima partita da prendere con le molle. Da parte nostra – ha concluso il tecnico bianconero – dovremmo alzare la continuità durante l’arco dei novanta minuti soprattutto per quello che riguarda la lucidità e l’efficacia delle scelte finali. Sono queste le cose che hanno determinato i punti persi nelle ultime partite".

Valerio Rosa