Semplici e Lopez in pole Caccia al nuovo mister

L’esonero di Cristian Bucchi arrivato pochi minuti dopo il triplice fischio della gara persa dall’Ascoli a Cittadella, ha fatto capire che la sentenza in casa bianconera era già stata scritta e che probabilmente già la settimana scorsa c’erano stati i primi contatti con il nuovo allenatore. L’Ascoli doveva vincere e il 3-0 subito senza neanche fare un tiro in porta, ha reso l’esonero inevitabile. Ma qui occorre anche aprire una parentesi sul comportamento della squadra che ha palesemente ‘scaricato’ il tecnico lanciando un messaggio chiaro alla proprietà. Un comportamento comunque ingiustificabile che la società bianconera per prima dovrebbe condannare. Calpestare la maglia dell’Ascoli con una prestazione indecorosa fatta di errori madornali, scarsa concentrazione e senza mai dare l’impressione di voler reagire contro una squadra dal peggior attacco della Serie B, non può essere giustificato dalla volontà di un cambio tecnico in panchina. Inammissibile.

Il nuovo tecnico comunque dovrebbe essere annunciato oggi e presentato domani prima della ripresa degli allenamenti. In pole postion ci sono il fiorentino Leonardo Semplici ex Spal e Cagliari e l’uruguaiano Diego Lopex ex Brescia e Cagliari, reduce dall’esperienza in Cile terminata lo scorso mese di settembre con l’Universidad de Chile. Leonardo Semplici un paio di settimane fa è stato molto vicino alla panchina della Salernitana dopo l’esonero di Davide Nicola, poi richiamato. Gioca con il 3-5-2 e troverebbe comunque gli uomini giusti per fare il suo calcio. L’impresa che ha reso celebre Leonardo Semplici è senza dubbio il doppio salto consecutivo che ha ottenuto alla guida della Spal. Gli anni a Ferrara restano indelebili nel suo palmares e rappresentano i segni particolari sulla sua carta d’identità che spingono alcuni direttori sportivi ad inserirlo nella lista dei papabili. D’altronde è anche normale considerata la difficoltà nel trovare un equilibrio in pochi mesi sia in Serie C che in Serie B, con le molteplici ’nobili decadute’ che provano ogni anno a risalire la china. Lo storico marchio di fabbrica dell’allenatore fiorentino come detto è il 3-5-2, che ha esaltato giocatori come Lazzari e Fares nel primo anno in A, quello della salvezza.

Diego Luis Lopez è stato un bravo difensore ma la carriera da allenatore fin qui non è proprio splendente, con ben cinque esoneri ricevuti in nove anni da allenatore: prima a Cagliari, poi a Bologna, Palermo e Brescia, dove aveva anche subito una retrocessione in Serie B, e infine nella recente esperienza in Cile. In mezzo, però, anche qualche bel risultato: la salvezza ottenuta, sempre col Cagliari, nel 2018, e lo scudetto vinto alla guida del Peñarol nella stagione seguente. Impossibilitata ad arrivare ad Eusebio Di Francesco e a Peppe Iachini a causa degli ingaggi eccessivamente elevati, l’Ascoli sta comunque tenendo nel mirino anche l’ex bianconero Gigi Di Biagio già allenatore dell’Italia Under 21 e della Spal, e Roberto D’Aversa ex Sampdoria che sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio.

Valerio Rosa