Serataccia Dionisi:: "Ma ci metto sempre la faccia"

Una serata decisamente da dimenticare per Dionisi, tornato al Del Duca per la prima da avversario dopo la cessione alla Ternana avvenuta negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato. All’ex capitano dell’Ascoli è andato tutto storto. Prima l’errore dagli undici metri, cosa non da lui, grazie soprattutto all’intervento provvidenziale di Viviano. Poi lo sfortunato episodio con quel tocco di mani in area che ha permesso a Pedro Mendes di calciare il penalty col quale il Picchio è andato in vantaggio. "Nei momenti di difficoltà ci metto sempre la faccia e continuerò a farlo – ha commentato il 36enne –. Mi sono assunto la responsabilità di andare a calciare il penalty e non è andata. Il destino è stato beffardo perché poi sono stato io a commettere il fallo da rigore. Il mio ha inciso in negativo, Mendes invece ha fatto gol e ha inciso in positivo".