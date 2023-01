Serie cadetta, come si muove il mercato delle altre

Se il mercato dell’Ascoli non è ancora decollato, quello delle avversarie invece ha già iniziato a far registrare le prime operazioni. Il Brescia ieri ha comunicato il prolungamento del contratto con Bertagnoli. Il centrocampista ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. "Il rinnovo fa parte della politica societaria volta all’orgoglio e all’attaccamento per questi colori – si legge nella nota diramata -, un segnale forte di fiducia, appartenenza e vicinanza, dopo il grave infortunio subito dal calciatore". Il Cosenza dopo aver tesserato il portiere Micai, ora è alla ricerca di un centrocampista, Il nome finito nel mirino è quello di Capezzi, anche lui i proprietà della Salernitana il cui contratto terminerà alla fine della stagione. Il Sudtirol ha salutato il promettente Nicolussi Caviglia, rientrato alla Juventus per essere girato in prestito alla Salernitana. Per sopperire alla sua partenza gli altoatesini avrebbero pensato a Lunetta, mediano del Rijeka pronto a tornare in Italia.