Alla fine della partita, i tifosi vastesi hanno espresso il loro disappunto con i fischi per la prestazione della propria squadra. D’altra parte, c’era un clima di soddisfazione in casa marchigiana, grazie al punto ottenuto, che segna una svolta per il Porto d’Ascoli dopo una serie di tre sconfitte consecutive. L’allenatore del Porto d’Ascoli, Davide Ciampelli, ha affermato "di aver chiesto ai suoi giocatori di cercare la vittoria, che mancava da troppo tempo". Tuttavia, ha anche ammesso che "la squadra avrebbe potuto e dovuto essere più determinata e incisiva, soprattutto nel primo tempo, per raggiungere il risultato sperato". La Vastese ha cercato in ogni modo di battere il Porto d’Ascoli, ma i giocatori marchigiani sono stati in grado di resistere e di impedire all’avversario di avvicinarsi troppo al portiere.