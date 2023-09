Servono soluzioni offensive. I progressi però si vedono

Un passo avanti dal punto di vista caratteriale c’è indubbiamente stato. Certo che perderla così è stato davvero amaro, anche se di fronte c’era una squadra forte come il Palermo. Le due settimane di stop hanno permesso di lavorare bene soprattutto sotto il profilo mentale e sulla compattezza di un gruppo nuovo che piano piano sta iniziando ad amalgamarsi. Tutto questo purtroppo ancora non basta per scuotersi e dimenticare l’avvio di campionato in sofferenza. Se da un lato contro i rosanero è stata importante la prestazione sfoderata nella fase di non possesso, qualcosa invece deve essere rivisto nello sviluppo delle soluzioni offensive. Pedro Mendes è stato quasi totalmente annullato dall’esperto Lucioni, mentre Manzari, Rodriguez e lo stesso Nestorovski non sono riusciti a scardinare le retrovie.