Settore giovanile, in rete Bando e Ioele L’under 17 supera il Bari

Nelle altre gare del settore giovanile del Picchio gli under 17 di Berti sono riusciti a prevalere per 2-0 nell’incontro andato in scena in casa contro il Bari. Le reti vincenti sono arrivate entrambe nella prima parte del match con i sigilli di Bando e Ioele. Sono invece uscite sconfitte, nelle rispettive gare disputate in trasferta con i pari età del Pisa, le formazioni under 16 e 15. I primi, allenati da Gigi Giorgi, sono finiti ko per 4-1 nel penultimo appuntamento stagionale. L’Ascoli qui non ha potuto arginare l’irruenza nerazzurra che ha visto andare a segno Termini, Vivace (su rigore), Morandi e Migliore. Inutile il gol della bandiera dell’ascolano Ippolito. Sconfitti per 2-0 anche gli under 15 che hanno chiuso la gara in dieci per l’espulsione di Seproni. Giornata storta infine anche per le ragazze della prima squadra femminile, tornate a casa a mani vuote nel 6-2 (doppietta bianconera di Marzia Piermarini): a prevalere è stata l’Ancona Respect.