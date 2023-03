Settore giovanile: sconfitte per donne, under 16 e 17

Solo sconfitte negli altri incontri del settore giovanile bianconero che hanno visto in campo under 17, 16 maschile e prima squadra femminile. I ragazzi allenati da Berti sono finiti ko in casa per 2-1 contro il Palermo. Il confronto andato in scena al Picchio Village è iniziato subito sotto una cattiva luce per l’Ascoli che al quarto del primo tempo era già sotto 2-0 con i centri rosanero assestati da La Mantia e Di Mitri. La possibilità di riaprirla purtroppo si è concretizzata troppo tardi. Il gol dell’ascolano Bando nel recupero finale di fatto si è rivelata inutile. Bruttissimo ko invece, quello incassato dall’under 16 di Gigi Giorgi che a Terni è uscita con le ossa letteralmente rotte. L’umiliante 7-0 la dice lunga sul tipo di gara andata in scena. Al festival del gol umbro hanno preso parte Pagliei, Turella, Bordi, Boudaas, Trifelli e De Santis (doppietta). Crolla anche la prima squadra femminile che in casa del Civitanova è uscita sconfitta per 3-2.