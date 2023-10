Sfida d’alta quota per la Samb: "Col Fossombrone una gara tosta"

Stesso ruolino di marcia (tre vittorie e due pareggi), stessi gol fatti (nove) e subiti (tre). Quello che andrà in scena oggi, al Riviera (fischio d’inizio alle 15), tra Samb e Fossombrone, entrambe prime in classifica a 11 punti in compagnia del Chieti, sarà un bel confronto diretto. La Samb, con il successo di domenica scorsa, in trasferta, sul Vastogirardi, ha riconquistato la testa della classifica ed ora non vuole mollarla. Il Fossombrone, vera rivelazione di questo girone fino a questo momento, pure non vorrà cedere terreno. E la Samb lo sa bene. "Sicuramente sarà una bella partita – ha detto proprio l’allenatore dei rossoblù Maurizio Lauro, ieri, al termine della rifinitura –, una gara difficile, perché comunque andiamo ad affrontare una squadra che viaggia sulle ali dell’entusiasmo, dei risultati positivi, sarà una gara dove dovremo fare secondo me una prestazione importante". Tanto più che ancora una volta, in linea con le precedenti gare in casa, al Riviera delle Palme ci saranno almeno 6mila spettatori. "I nostri tifosi – ha proseguito il mister – sono per noi una spinta in più, poi dovremo essere bravi a trascinare ancora di più il nostro pubblico".

Il tecnico ha quasi l’intero organico a disposizione fatta eccezione per Sbardella ancora alle prese con l’infortunio alla coscia sinistra rimediato nei minuti iniziali della sfida giocata sul campo dell’Avezzano lo scorso 24 settembre. Pronto al suo posto Pezzola, già titolare contro Fano e Vastogirardi. Si è fermato anche l’under Chiatante per un problema al polpaccio. Il calciatore si sta sottoponendo ad accertamenti, non compare nella lista dei convocati e con ogni probabilità salterà anche il turno di Coppa Italia in programma mercoledì allo stadio Mancini, con il Fano. A proposito di Coppa, per il settore ospiti sono già disponibili 500 biglietti al prezzo di 5 euro (più i diritti di prevendita), acquistabili nei punti Vivaticket del territorio (no online) fino alle 19 di martedì. Il botteghino ospite rimarrà chiuso il giorno della gara. Non sono previsti tagliandi ridotti per over 65, donne, under 18 e 12. Oggi la concentrazione è rivolta al campionato e al confronto con il Fossombrone, Lauro dei dubbi di formazione li ha e, ieri, non lo ha nascosto. "Ho qualche dubbio di formazione – ha detto – e penso lo scioglierò solo domani (oggi, ndr)". Il tecnico dovrebbe confermare l’usuale undici visto in campo, anche domenica scorsa, contro il Vastogirardi. Il dubbio è in attacco. Si giocano la maglia da titolare Alessandro e Romairone. Per il primo inizio di stagione complicato, l’infortunio alla costola e una condizione non ottimale non gli hanno ancora permesso di esprimersi al meglio. Pesa pure il rigore sbagliato contro il Fano. Se Lauro lo confermerà dal primo minuto, per Alessandro potrebbe essere l’occasione del riscatto. A dirigere l’incontro sarà Nicolò Rodigari di Bergamo.

s. v.