Sì al ricorso del Perugia Escluso il Lecco

Tra conferme e stravolgimenti la decisione del Collegio di garanzia del Coni – presieduto da Tammaro Maiello, presidente di sezione della Corte dei Conti, nella foto –, arrivata nella tarda serata di lunedì, ha rimescolato di nuovo quasi tutto. La Reggina è game over: il loro ricorso è stato dichiarato "in parte inammissibile e in parte infondato". Ai calabresi ora restano il Tar (2 agosto) e il successivo Consiglio di Stato. Nonostante la triplice conferma della giustizia sportiva i vertici societari si sono detti comunque pronti ad andare avanti fino in fondo. "Abbiamo appreso con amarezza la decisione del Collegio di garanzia del Coni che ha respinto il nostro ricorso contro l’esclusione dal campionato di serie B – si legge nella nota ufficiale diramata dalla società amaranto -. Nel prendere atto della decisione dell’autorità sportiva, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalla giustizia dello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato sul campo e con il rispetto delle norme. In coerenza con il percorso sin qui portato avanti proseguiremo nell’iter giudiziario, fiduciosi che l’esito finale di questa rivendicazione di giustizia renderà onore all’impegno sin qui dimostrato dalla società e dai tifosi che in queste ore ci stanno sostenendo". Il colpo di scena clamoroso invece c’è stato sulla posizione del Lecco. I blucelesti, tornati in cadetteria dopo cinquant’anni, sono stati nuovamente esclusi. Ad essere accolto è stato il ricorso con il quale il Perugia aveva fatto valere le proprie pretese a scapito dei lombardi che non erano riusciti a fornire la documentazione necessaria sullo stadio entro il termine perentorio stabilito (20 giugno). La decisione chiaramente ha riacceso le speranze degli umbri, facendo crollare nello sconforto i vertici societari e la piazza di Lecco. "Siamo in Italia – l’amaro commento del presidente Di Nunno -, un paese dove succede di tutto e dove chi ha più forza vince. Noi la forza l’abbiamo dimostrata in campo. La Serie B l’abbiamo conquistata lì e voglio vedere chi adesso mi viene a dire che questo torneo non posso farlo. Questa situazione complica il nostro mercato. Ricorreremo in tutti i gradi di giudizio, ma se non li vinceremo saremo condannati alla serie D". A sorridere c’è anche il Brescia che il 28 luglio potrà essere riammesso. Respinti infine i ricorsi avanzati da Siena e Foggia. L’avvio di campionato è destinato a slittare.

