Si alza il sipario sull’Ascoli Primo ballo a Cosenza

Si alza il sipario sul 27esimo campionato di serie B dell’Ascoli. Finalmente si riparte con il delicatissimo match che stasera vedrà il Picchio di scena (avvio ore 20.30 al segnale di Fourneau di Roma 1) nell’infernale tana del Cosenza. Subito uno scontro diretto salvezza sulla tabella di marcia dei bianconeri che poi alla seconda giornata saranno nuovamente chiamati a giocare in trasferta trovando il Modena. Il San Vito-Marulla, scenario dell’impresa compiuta da Viali, stavolta costituirà un ambiente decisamente ostile per via del confronto che i padroni di casa proveranno a fare proprio per partire col piede giusto e soprattutto con i primi tre punti in tasca. Cosa che chiaramente cercherà di fare anche l’Ascoli. In queste prime battute iniziali, come dichiarato dal tecnico il giorno prima della partenza, l’obiettivo resta quello di dare un’anima alla squadra. Al di là delle buone cose fatte vedere al Bentegodi, contro l’Hellas Verona nella gara di coppa, il Picchio sta ancora lavorando per perfezionare mentalità e meccanismi di gioco. Sugli spalti ci sarà un tripudio di colori rossoblù.

Gli Ultras 1898 hanno comunicato di disertare, a seguito della decisione dell’Osservatorio, tutte le gare esterne in cui sarà imposta la fidelity card. Anche senza la presenza del tifo organizzato, gli uomini di Viali dovranno andare in campo con la cattiveria di chi vuole iniziare a fare punti e muovere con decisione i primi passi. Per la terza volta negli ultimi cinque anni il cammino si aprirà sfidando i calabresi: una curiosa coincidenza. Era già accaduto nel 2018 con il match pareggiato in casa all’ultimo minuto con Brosco (1-1) dalla formazione allora guidata da Vivarini. Vittoria centrata di misura (1-0) alla seconda occasione, invece, grazie alla firma di Bidaoui nell’annata dei playoff conquistati da Sottil. La rifinitura di ieri mattina ha aiutato il nuovo allenatore dell’Ascoli a sciogliere le ultime riserve. Tra i pali si va verso l’esordio dell’esperto Viviano. Sulla corsia di sinistra scatta l’ora del rientro di Falasco. In attacco Rodriguez pare in vantaggio su Mendes per affiancare Millico alle spalle del terminale Forte. Queste le possibili mosse che potrebbero essere adottate. Continua il caso Dionisi: l’attaccante è stato escluso dalla lista dei convocati diramata.

Massimiliano Mariotti