Si è visto un Picchio coraggioso. Un punticino per ripartire

Punticino per ripartire. Davanti ad 800 tifosi arrivati dal Piceno, tra cui gli storici ultras del Settembre Bianconero, l’Ascoli impatta 1-1 al ‘Mapei Stadium’ contro la Reggiana e il risultato alla fine è giusto anche se rimane il rammarico per quell’occasione avuta da Manzari prima e da Bayeye poi sulla ribattuta, proprio nei minuti di recupero e che poteva finalmente cambiare il corso di un campionato finora decisamente poco ‘fortunato’ per i bianconeri. Certo si dirà del palo di Antiste nel primo tempo e della traversa dell’ex Samb Cigarini nella ripresa per i padroni di casa, ad ulteriore conferma che alla fine il pareggio ci può stare. E comunque nella ‘prima’ di mister Castori e si è visto un Ascoli coraggioso che ha però vanificando il momentaneo vantaggio di Pedro Mendes, con un clamoroso svarione di Quaranta.