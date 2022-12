Si torna al lavoro il 2

Ieri, la Samb ha sostenuto l’ultimo allenamento del 2022 con un test in famiglia, nel quale sono mancati comunque vari elementi della rosa. Non ci sono stati, infatti, Vita, che è a letto con l’influenza, e poi Mauthe, Lulli e Chinellato, i quali devono vedersela con problemi muscolari. Oggi e domani, la squadra sarà a riposo, per riprendere ad allenarsi il 2 gennaio in vista dell’impegno con il Montegiorgio, in quella che sarà la prima gara del girone di ritorno. Lunedì, poi, tornerà in gruppo Lorenzo Alboni, che ha terminato la riabilitazione dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro. Per il giovane esterno rossoblù lo stop è stato davvero lungo, perché si fece male nel match con il Tolentino dell’11 maggio scorso. Alboni dovrà quindi ritrovare la condizione e ci metterà un po’, ma per la Samb resta una buona notizia: il terzino fu tra i migliori della scorsa stagione, con 30 presenze, 2 gol e 1 assist.