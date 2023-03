Sideralba spa salda in anticipo

Attraverso una nota stampa sui canali social Sideralba Spa Gruppo Rapullino, azienda che sponsorizza anche la Sambenedettese Calcio, ha annunciato di aver completato "l’operazione di investimento dell’area Brancadoro, di 200.000 mq a San Benedetto del Tronto". Sideralba spa Gruppo Rapullino si era aggiudicata l’area dietro al Riviera delle Palme, all’asta, per 2 milioni e 80mila euro. "Il pagamento a saldo - prosegue la nota - è stato regolarizzato, in anticipo rispetto alla scadenza del 15 aprile. Nelle prossime settimane verrà costituita una newco che si occuperà dello sviluppo e della realizzazione del progetto". L’area Brancadoro, come è noto, ha una destinazione quasi interamente a verde sportivo ed è stata sempre vista come quella che un giorno diventerrà una cittadella dello Sport per la città di San Benedetto.