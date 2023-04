Simic espulso Ora in difesa è emergenza

Animi certamente più distesi alla ripresa degli allenamenti che vedrà gli uomini di Breda tornare in campo oggi con una seduta pomeridiana al Picchio Village a porte chiuse. La prossima tappa sulla tabella di marcia dell’Ascoli sarà tutt’altro che agevole, in casa della capolista Frosinone, ma di certo i bianconeri potranno prepararsi con maggior serenità dopo i tre punti pesanti ottenuti sabato scorso. Alla ripresa dei lavori il tecnico trevigiano e il suo staff saranno chiamati ad affrontare alcune situazioni particolarmente importanti sul fronte di recuperi e potenziali defezioni. La coperta infatti risulta essere corta nel reparto difensivo dove con l’espulsione di Simic (doppia ammonizione) - si attende in giornata la decisione del Giudice sportivo con il croato che sarà probabilmente fermato un turno - Breda avrà una gamma di scelte quasi obbligate. Il leader Bellusci non è ancora in grado di poter rientrare a pieno regime, anche se nelle ore precedenti alla sfida con i lombardi il giocatore era potuto tornare a correre e calciare la palla. La sua microfrattura al piede probabilmente lo terrà fermo ai box fino a fine mese. Salvo un recupero più veloce del previsto. Nel frattempo le ipotesi possibili per andare ad affiancare Botteghin al centro della consueta linea a quattro si riassumono attorno ai nomi di Tavcar e Quaranta, con il secondo in vantaggio sul primo. Si attendono novità confortanti invece per Adjapong che potrebbe tornare a disposizione fornendo una buona alternativa a Donati per quanto riguarda la corsia di destra. Sulla trequarti sarà curioso capire se si andrà avanti con Mendes alle spalle del tandem Forte-Dionisi. Quello dello Stirpe sarà un match particolarmente sentito dal capitano dell’Ascoli che non riesce a trovare la via del gol da fine ottobre. Il successo strappato con orgoglio sul Brescia ha ricaricato l’entusiasmo dei sostenitori bianconeri che si stanno già organizzando per seguire in massa il Picchio a Frosinone nell’incontro che segnerà il lunedì di Pasquetta (avvio previsto alle 15). La società ciociara ieri ha comunicato che sono già in vendita i biglietti relativi al settore ospiti. Il costo riservato ai tifosi dell’Ascoli sarà di 15 euro. I tagliandi potranno essere acquistati su tutta la rete nazionale Vivaticket, sia online che nei punti abilitati. La vendita si chiuderà ufficialmente alle ore 19 di domenica 9, giorno di Pasqua.

mas. mar.