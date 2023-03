Simic: "Non meritavamo di perdere A Cagliari andiamo con umiltà"

L’Ascoli di mister Breda cercherà di rialzarsi a Cagliari. La rabbia per la sconfitta subita domenica scorsa contro il Bari (0-1) non è stata ancora smaltita. I bianconeri all’Unipol Domus proveranno a trasformarla in benzina per tornare a conquistare punti e riprendere la marcia verso il mantenimento della categoria. A parlare del prossimo delicato appuntamento è stato il difensore Lorenco Simic. "Nella partita giocata contro il Bari penso che non meritavamo di perdere – commenta il croato –. Abbiamo giocato un’ottima gara e sappiamo che c’è da migliorare. Sono stati analizzati tutti gli episodi per cercare di prepararci al meglio al prossimo impegno. In difesa non abbiamo concesso nulla, credo sia stata giocata una partita perfetta contro attaccanti importanti per la serie B".

"Questo – continua Simic – mi rende fiducioso per le prossime gare. In questo gruppo vedo una forza incredibile. Ci sono giocatori importanti e dobbiamo fare qualcosa in più. Ci siamo parlati e sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando proprio per questo". Il 26enne per gran parte del girone d’andata e nell’avvio del ritorno è stato spesso impiegato nel terzetto difensivo alla destra di Botteghin.

Ora con il passaggio alla difesa a quattro, dopo l’infortunio di Bellusci (microfrattura all’osso cuneiforme del piede), è stato proprio Simic a duettare con il brasiliano al centro della retroguardia. "Da quando è arrivato il mister sono stato un po’ sfortunato – prosegue il difensore bianconero nella sua analisi –. Alla prima partita ero squalificato, poi ho subito l’infortunio al naso. Temevamo la rottura perché sentivo un po’ di dolore, ma ora sono rientrato e sono felice di poter aiutare la squadra. Botteghin lo chiamo ‘mentor’, ha dieci anni più di me. Sono contento di poter giocare con lui. Parliamo tanto durante partita. Siamo amici. Stiamo facendo buone cose, ma possiamo fare ancora di più in questa stagione".

"Ho fiducia – spiega ancora Simic – in questo gruppo. C’è un grande spirito e nello spogliatoio siamo tutti veri amici". Venerdì sera (avvio alle 20.30) i bianconeri saranno chiamati ad affrontare un’altra delicatissima trasferta in casa della formazione rossoblù guidata da Ranieri. La preparazione della gara prosegue regolarmente al Picchio Village. Il tecnico Breda, oltre al rientro di Buchel dopo la squalifica, potrebbe recuperare anche il terzino destro Adjapong. "Conosciamo la forza del Cagliari – conclude –, andremo lì con umiltà e con la fiducia di poter fare qualcosa di importante. In B tutte le partite sono difficili, conosciamo la nostra forza e andremo lì per giocare una grande partita. Siamo arrabbiati per come è andata a finire domenica. Non meritavamo di perdere. La rabbia accumulata dovrà spingerci per scendere in campo a testa alta e disputare una grande partita".

Massimiliano Mariotti