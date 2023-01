Simoni: "Imprenditori, aiutate la Fermana"

Il 2023 ha da pochissimi giorni emesso i suoi primi vagiti ed anche la Fermana ha inviato i messaggi augurali di rito ed espresso i desideri per i 12 mesi a venire. "Auguro buon anno innanzitutto ai nostri impareggiabili tifosi – ha dichiarato Umberto Simoni, presidente del sodalizio gialloblù –. Credo sia doveroso rivolgermi a loro per primi, perché ci sono stati sempre vicini e lo saranno ancora. Lo meritano. Voglio anche ringraziarli per quanto fatto, certo di quanto saranno ancora al nostro fianco risultando decisivi per centrare gli obbiettivi che ci siamo prefissi. Inoltre, l’augurio per un 2023 del tutto speciale lo voglio rivolgere ai ragazzi del Soccer Dream Fermana, dicendo loro che li ho sempre nel cuore ed a tutte le nostre squadre del settore giovanile, ai loro bravissimi tecnici ed a tutti i componenti dei vari staff".

Sportivi canarini figli di una città che ancora non sembra avvicinarsi del tutto al mondo Fermana e questo è un vero peccato: "Da parte nostra, teniamo la porta aperta a tutti coloro che volessero aiutarci – ha proseguito il massimo dirigente –, perché ne abbiamo veramente bisogno. La Fermana in Serie C è un veicolo promozionale di inestimabile valore, con tv, giornali e social che ne parlano e scrivono quotidianamente. Sarebbe bello constatare una maggiore vicinanza da parte del mondo imprenditoriale, volendo anche per rivestire cariche o ruoli all’interno della società: massima disponibilità. Seguirò la Fermana sino alla morte, ma nessuno di noi è attaccato alla poltrona".

Alla squadra, cosa augura?

"Di fare quello che hanno fatto sino ad oggi, magari con qualche punto in più per arrivare a centrare una salvezza tranquilla. Abbiamo girato a 20 punti, se nel girone di ritorno ne facessimo 21 sarebbe fatta. Buon anno a tutti i ragazzi, al mister ed ai suoi collaboratori".

Domenica si va a Gubbio, storicamente un campaccio...

"Spero in una bella gara, dall’inizio alla fine. Se giocheremo come sappiamo fare, strapperemo un risultato utile al cospetto di una squadra forte: estrema fiducia in Protti e tutti gli effettivi".

Sarà al Barbetti?

"Gubbio è città molto bella e forse la migliore località del girone dove l’accoppiata pranzo-partita merita di essere considerata pienamente, sin già dopo l’uscita del calendario".

E il mercato?

"Il dg Tubaldi ed il ds Andreatini hanno la nostra totale fiducia. Sapranno loro come e se fare qualcosa".

Nel pomeriggio di ieri la Fermana ha ufficializzato una nuova cessione a titolo temporaneo comunicando il passaggio, fino al 30 giugno, del difensore classe 2003 Yassine Diouane al Roma City.

Uberto Frenquellucci