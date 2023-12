Sirri dà la carica alla Samb: "Consapevoli della nostra forza"

"Ho sensazioni positive, questa sarà una gara importantissima come lo sono state tutte le altre, noi ci arriviamo carichi di entusiasmo, consapevoli della nostra forza, andremo lì per cercare di portare a casa i tre punti". E’ il capitano Alex Sirri a suonare la carica in vista di una delle gare più importanti e più sentite di questa stagione. La Samb domenica sarà di scena a Campobasso per il terzo dei tre scontri diretti consecutivi proposti dal calendario, la squadra non vuole assolutamente fallire questo appuntamento tanto più che al seguito avrà almeno mille tifosi. Questa volta Sirri ci sarà. Il capitano così come il compagno di squadra Barberini e l’allenatore Maurizio Lauro era stato costretto a rimanere in tribuna per squalifica, la settimana scorsa. Quanto è stata dura rimanere a guardare in un incontro così importante come quello contro L’Aquila? "Guardare la partita da fuori non è certo la stessa cosa che giocarla, l’adrenalina, le cose che fai in campo, non è la stessa cosa che guardarla dalla tribuna. Ero, però, molto sereno perché avevo visto i ragazzi durante la settimana prepararsi bene e in campo dal mio punto di vista sono stati perfetti, quindi sono stato molto orgoglioso di questa Samb". Fin qui un campionato d’alto livello, come state vivendo questo momento? "Siamo imbattuti, i risultati parlano da soli, ma noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, umili e continuare su questa strada". Sirri è stato anche uno dei primi tasselli nel progetto della Samb del presidente Vittorio Massi. "Quest’estate mi sono preso del tempo per pensare, il presidente e il direttore sportivo mi hanno fatto subito capire il progetto che si stava realizzando e, visti i trascorsi calcistici della Samb, ad essere onesto ero molto curioso di vedere questa piazza ai massimi livelli, avere questa opportunità mi ha reso felice e ha fatto in modo che le nostre strade si unissero". Si aspettava tanta passione da parte di questa città con il pubblico sempre così presente e numeroso? I tifosi sapranno farsi sentire anche a Campobasso. "E’ gratificante, è bello, tutto questo ti fa sentire calciatore, credo che chiunque faccia questo sport abbia bisogno di queste emozioni. Domenica scorsa, vedere i nostri tifosi dalla tribuna cantare per tutti i 90 minuti è stato veramente bello. Siamo molto felici, cercheremo di fare di tutto per far sì che il sogno di questa città si avveri, il nostro dodicesimo uomo, il nostro tifo ci aiuterà a raggiungere questo traguardo". La Samb è sicuramente sulla buona strada per tagliare quel traguardo. Il campionato è ancora lungo certo, ma tredici giornate da imbattuti, primi in classifica a più cinque punti dalle dirette concorrenti sono dati di fatto che non possono passare inosservati. Battere il Campobasso rappresenterebbe per la Samb l’ulteriore segnale di forza al campionato.

s. v.